Festival de grafite contará com dezenas de artistas

CARATINGA- Caratinga sediará entre os dias 14 e 15 de dezembro, o festival de grafite “Caratinga em cores” promovido por Wagner Tosko.

Wagner Tosko promove o evento para celebrar os 10 anos de carreira. O grafiteiro, conhecido por seus trabalhos em Caratinga e no exterior destaca como funcionará o festival. O local escolhido para ser transformado através da arte foi um muro próximo ao viaduto da Avenida Catarina Cimini. “Vou reunir amigos para colorir, pintar essa tela enorme. Vão ser cerca de 20 a 25 artistas que tiveram ou que têm alguma ligação mais forte comigo, que fizeram parte da minha caminhada ainda fazem, que serão convidados para vir participar desse evento”.

A intenção, como o nome do festival sugere é dar mais cores às ruas de Caratinga. “A própria população sente falta, até pessoas mais velhas, onde estou pintando, o pessoal me para e pergunta outros lugares que vou pintar. Então, acho que para a cidade vai ser bacana porque é uma parte bem movimentada. Vai trazer cultura, incentivar, estimular a criançada também, os jovens para quem sabe daqui a uns tempos eles também possam colorir a cidade.

Wagner adota um estilo próprio, retratando um personagem criado por ele, cujo nome é Tosko. Ele explica que cada artista terá a liberdade de preencher o muro com sua personalidade. “Várias cores, formas e os artistas, cada um que está vindo, têm a sua identidade. Cada um vai expressar ela aqui. A minha identidade é o meu personagem, o Tosko, o bonequinho azul e, provavelmente, ele vai estar de alguma forma ali também. Isso a gente vai ver com os artistas no dia, vamos conectar as artes, definir o que vai ser feito direitinho e aí é na hora”.

Mais detalhes sobre o festival estão disponíveis pelo instagram @wagnertsk e @ctgaemcores.