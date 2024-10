Caratinga e região terão transporte coletivo gratuito para votação nas eleições municipais de 2024

DA REDAÇÃO- Neste domingo (6), os eleitores de Caratinga e região vão ter direito à gratuidade do transporte coletivo municipal. As linhas de ônibus funcionarão das 0h às 23h59, obedecendo os horários de domingo.

O transporte será gratuito durante todo o dia, e não será necessário apresentar título de eleitor nem comprovante de votação para utilizá-lo. No entanto, será exigido o registro da viagem por meio do cartão ou bilhete, conforme o transporte utilizado. Para aqueles que já se beneficiam de outras gratuidades, como, por exemplo, idosos com mais de 65 anos, será necessário apresentar os documentos normalmente exigidos.

Além de Caratinga, outros 20 municípios do Leste de Minas terão acesso ao serviço de graça. São eles Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre Coronel Fabriciano, Chalé, Iapu, Ipatinga, Itambacuri, Frei Inocêncio, Governador Valadares, Manhuaçu, Manhumirim, Santana do Manhuaçu, Santana do Paraíso, Vargem Alegre, Teófilo Otoni, Timóteo e Santa Maria de Itabira

Algumas linhas fazem a rota entre as cidades e distritos, mas também há destinos são entre os municípios. Confira os destinos na região e nome da viação responsável pelo transporte:

Caratinga – Ubaporanga (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Dom Corrêa/BR-116 – Caratinga: Viação Riodoce Ltda.

Santa Bárbara Leste – Caratinga (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Caratinga – Vargem Alegre (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Caratinga – Entre folhas (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Caratinga – São Cândido (ATP): Viação Riodoce Lltda.

Vargem Alegre – Ipatinga (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Ipatinga – Revés do Belém: Viação Riodoce Ltda.

Coronel Fabriciano – Revés do Belém (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Ipatinga – São Cândido: Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda

Vale Verde – Coronel Fabriciano (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Bom Jesus Galho – Caratinga: Viação Jesus Ltda

Piedade Caratinga – Caratinga (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Santo Antônio Manhuaçu – Caratinga (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Patrocinio de Caratinga – Caratinga (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Caratinga – Santa Rita Minas (ATP): Viação Riodoce Ltda.

Caratinga – Dom Cavati Viação Riodoce Ltda.

Imbé de Minas – Caratinga Viação Itamarati Ltda