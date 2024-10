Caratinga e região têm classificados para a segunda etapa do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

DA REDAÇÃO- A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) divulgou lista dos classificados para a segunda fase do 21º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Passaram para a próxima etapa 253 amostras, que obtiveram nota acima de 85 pontos (de um total de 100), seguindo as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA, em inglês), entidade internacional de referência do setor.

Na primeira fase, as análises, às cegas, foram feitas por uma empresa do Sul de Minas especializada em cafés especiais. Na edição de 2024, a competição recebeu um total de 1.406 amostras concorrentes, provenientes de 146 municípios mineiros, das quatro macrorregiões produtoras do estado.

A região das Matas de Minas foi a com maior número de inscritos (840), com destaque para os municípios de Manhuaçu, Alto Jequitibá, Caparaó, Espera Feliz e Araponga. As outras regiões produtoras são: Chapada de Minas (70), Cerrado Mineiro (151) e Sul de Minas (345).

Próximas datas

Os produtores classificados têm até o dia 25 de outubro para encaminhar aos escritórios da Emater-MG uma nova amostra de dois quilos dos grãos, do mesmo lote de cinco sacas selecionadas no momento da inscrição.

A partir do dia 4 de novembro, as amostras serão analisadas sensorialmente nas dependências do Núcleo de Estudos em Cafeicultura (Necaf) da Universidade Federal de Lavras (Ufla). A solenidade de encerramento do concurso será em dezembro.

Categorias

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais avalia duas categorias. A primeira é a Café Natural. Nesse sistema, o café recém-colhido é levado para secar logo após passar por um processo de lavagem.

A outra categoria é a do Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. Nesses tipos de café, após a lavagem, há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros. Depois, passam por um descascador e seguem para secagem. No caso dos cafés despolpados e desmucilados, há ainda uma fase onde o produto passa por um tanque de fermentação.

O concurso vai anunciar os vencedores estaduais das duas categorias, em cada macrorregião produtora, além do campeão estadual, com a maior nota entre todos os concorrentes. Também será destacada a cafeicultora que obtiver a melhor pontuação entre os finalistas, e o cafeicultor participante do programa Certifica Minas Café que conseguir a melhor nota.

A competição é promovida pelo Governo de Minas, por meio da Emater-MG e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe). O patrocínio é do Sicoob Crediminas e do supermercado Verdemar.

LISTA DE CLASSIFICADOS NA REGIÃO:

CAFÉ CEREJA DESCASCADO/ DESPOLPADO/DESMUCILADO

Lena Sancor Machado- São Domingos das Dores

Érika Peres Gonçalves- São Sebastião do Anta

Paulo Cesar Fernandes- Caratinga

CAFÉ NATURAL

Anderson Silva Quintela Soares- São Domingos das Dores

Anílson Faria Ramos- São Domingos das Dores

Carlos Alberto de Oliveira- Santa Bárbara do Leste

Cleyton Zeferino Gomes- Santa Bárbara do Leste

Daniel Carlos de Almeida- Santa Bárbara do Leste

Elias Maria de Oliveira- São Sebastião do Anta

Fernanda Eloise Sá de Andrade Ribeiro- Ubaporanga

Gabriel Ferreira Julião- Santa Bárbara do Leste

José de Arimateia Braga- Santa Bárbara do Leste

Julio de Paula Abreu- Santa Bárbara do Leste

Leidiane de Lourdes Nicacio Gomes- Santa Bárbara do Leste

Marcelo Henrique Gonçalves de Freitas- Caratinga

Robinho Vicente da Costa- Santa Bárbara do Leste

Robson José Batista- Santa Bárbara do Leste

Ronni Michel Viana da Silva- Santa Bárbara do Leste

Sebastião Custódio Pires- Piedade de Caratinga

Silvania de Sousa Valente Luiz- Santa Bárbara do Leste