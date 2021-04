Caratinga e região seguem na Onda Roxa

CARATINGA- A macrorregião Vale do Aço e a microrregião de Caratinga segue na Onda Roxa, a mais restritiva do Plano Minas Consciente, por pelo menos mais uma semana. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (15) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado.

Conforme o Governo de Minas, na última semana, Minas Gerais registrou aumento de 4,01% no número de casos e 6,81% nos óbitos, o que justifica a progressão de onda apenas nas regiões que apresentaram melhores resultados na incidência da doença e também na ocupação dos leitos. A positividade da covid-19 está em 44% em todo o Estado.

Metade das macrorregiões de Saúde do Estado foram para a Onda Vermelha, sendo Norte, Sul, Sudeste e Jequitinhonha; Triângulo do Norte, Triângulo Sul e Noroeste, que já estavam na onda vermelha desde a última segunda-feira (9), permanecem nesta fase. As microrregiões de Betim, Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté, Vespasiano, Contagem, Curvelo e Manhuaçu também foram contempladas.

O Comitê Extraordinário aprovou duas revisões na Deliberação 130, que regulamenta o Minas Consciente. A primeira delas, atendendo a pedido do Ministério Público do Trabalho em conjunto com Ministério Público de Minas, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, definiu pela suspensão dos jogos de futebol nas macrorregiões que estão na onda roxa do plano.

A segunda deliberação reforça a proibição de consumo interno nos estabelecimentos comerciais, como lanchonetes e padarias, “priorizando o funcionamento interno e a prestação dos serviços na modalidade remota e por entrega de produtos”.