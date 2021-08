Caratinga e região recebem mais doses de vacina contra covid-19

DA REDAÇÃO- O Governo de Minas começou, nesta quarta-feira (18), a distribuição de 947.810 doses referentes às 39ª e 40ª remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. São 453.960 doses da Pfizer, 301.250 da AstraZeneca e 192.600 da CoronaVac. Os imunizantes serão encaminhados às Unidades Regionais de Saúde (URSs) que, posteriormente, farão a entrega para os municípios.

Os 39º e 40º lotes serão destinados à aplicação da primeira e da segunda dose de adultos acima de 18 anos em todo o estado.

Caratinga e região receberão doses da Pfizer, Butantan e Fiocruz.

Distribuição

Para se adequar à logística de entrega de vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde, que tem aumentando a periodicidade de envio das remessas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) distribuirá os imunizantes conforme o seguinte planejamento:

– Remessas que chegam sexta-feira, sábado e domingo: serão distribuídas distribuição a partir de segunda-feira e continuidade nos dias seguintes;

– Remessas que chegam segunda e terça-feira: distribuição a partir de quarta-feira e continuidade nos dias seguintes;

– Remessas que chegam quarta e quinta-feira: distribuição a partir de sexta-feira e continuidade nos dias seguintes;

Alinhamento

A logística de envio das vacinas depende da articulação junto às 14 macrorregiões do estado, do alinhamento entre a SES-MG, as Forças de Segurança (Gabinete Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar), as 28 Unidades Regionais de Saúde e demais envolvidos, para que a entrega para os 853 municípios seja feita de forma ágil, sem comprometer a segurança dos imunizantes.

A cada remessa, é preciso elaborar as planilhas de distribuição para os municípios e os documentos com as recomendações para a administração das doses recebidas. Também são conferidos os lotes, a temperatura e os quantitativos de todas as vacinas recebidas, que são separadas por Unidades Regionais de Saúde e municípios.

Todo esse trabalho é feito, inclusive aos fins de semana, para que a operação seja a mais rápida possível, seguindo padrões de segurança e qualidade.

A SES-MG reforça o empenho de seus trabalhadores da saúde, que têm atuado na maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, em que já foram distribuídas mais de 20,3 milhões de doses contra a covid-19 para todos os municípios mineiros

Para otimizar a logística de distribuição, os dois últimos lotes de vacinas recebidos serão enviados em uma única operação.

PERCENTUAL ATENDIDO PARA VACINAÇÃO – Todo Estado MG PERCENTUAL NÃO VACINADO – Todo Estado MG 39ª REMESSA (SESMG) A VACINAR URS CODIGO MUNICÍPIO MUNICÍPIOS PFIZER BUTANTAN (10 DOSES) D1 TOTAL c/arredondamento (D1+D2) Coronel Fabriciano 310780 Bom Jesus do Galho 234 140 Coronel Fabriciano 311340 Caratinga 1.410 800 Coronel Fabriciano 312000 Córrego Novo 42 40 Coronel Fabriciano 312385 Entre Folhas 84 60 Coronel Fabriciano 313055 Imbé de Minas 114 80 Coronel Fabriciano 313090 Inhapim 384 220 Coronel Fabriciano 315015 Piedade de Caratinga 132 80 Coronel Fabriciano 315053 Pingo-d’Água 78 60 Coronel Fabriciano 315725 Santa Bárbara do Leste 132 80 Coronel Fabriciano 315935 Santa Rita de Minas 114 80 Coronel Fabriciano 316095 São Domingos das Dores 90 60 Coronel Fabriciano 316447 São Sebastião do Anta 96 60 Coronel Fabriciano 317005 Ubaporanga 192 100 Coronel Fabriciano 317057 Vargem Alegre 108 60