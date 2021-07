Caratinga e região recebem mais doses da vacina contra a covid-19

CARATINGA- O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou nesta quarta-feira (28) a distribuição de 878.040 doses de vacinas contra a covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs).

Ao todo, são 330.600 doses da CoronaVac, 338.010 da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer. A remessa será destinada para aplicação da primeira dose em caminhoneiros, trabalhadores industriais com idade entre 50 a 54 anos e para a aplicação da segunda dose de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores aeroportuários, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. No entanto, cada município tem a liberdade de direcionar as doses de acordo com o andamento da imunização nos grupos prioritários.

Caratinga e região receberão mais doses da Pfizer, Fiocruz e Butantan. Confira o quantitativo para cada localidade:

PFIZER Trabalhadores industriais

(D1) Pessoas de 50 a 54 anos

(D1) Caminhoneiros

(D1) Comorbidade, Gestante e puérpera com comorbidade e pessoas com deficiência permanente

(3,6%) TOTAL de 5,5% de Trabalhadores industriais + 2,2% de Pessoas de 50 a 54 anos + 6,0% de Caminhoneiros + 3,6% de Comorbidade, Gestante e Puérpera com comorbidade e pessoas com deficiência permante MUNICÍPIOS 5,50% 2,20% 6,00% 3,6%

(D2 – Pauta 18) Bom Jesus do Galho 2 23 3 – 28 Caratinga 161 127 25 – 312 Córrego Novo – 4 0 – 4 Entre Folhas 3 8 2 – 13 Imbé de Minas 1 9 1 – 10 Inhapim – 37 10 – 46 Piedade de Caratinga 3 12 7 – 21 Pingo-d’Água – 7 1 – 8 Santa Bárbara do Leste – 13 7 – 20 Santa Rita de Minas 15 10 4 – 29 São Domingos das Dores 0 7 2 – 9 São Sebastião do Anta – 8 1 – 8 Ubaporanga 7 18 17 – 42 Vargem Alegre 7 9 2 – 18

FIOCRUZ (5 DOSES) FIOCRUZ (10 DOSES) Comorbidade e Pessoas com deficiência permanente grave (7,7%) Trabalhadores de Transporte Aéreo

(100%) Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas (7%) TOTAL ( 6% Pessoas de 60 a 64 anos + 7,3% Comorbidade e Pessoas com Deficiência Comorbidade e Pessoas com deficiência permanente grave (3,3%) Comorbidade e Pessoas com deficiência permanente grave (3,3%)

D2 MUNICÍPIOS (D2) 1ª parte 21 pauta (D2 – Pauta 21) (D2 – Pauta 21) (D2) 2ª parte 21 pauta Bom Jesus do Galho 105 – 2 107 45 45 Caratinga 857 – 19 876 367 367 Córrego Novo 27 – 1 28 12 12 Entre Folhas 50 – 1 51 22 22 Imbé de Minas 64 – 1 65 27 27 Inhapim 210 – 4 214 90 90 Piedade de Caratinga 54 – 1 55 23 23 Pingo-d’Água 34 – 1 35 14 14 Santa Bárbara do Leste 64 – 1 65 27 27 Santa Rita de Minas 71 – 1 72 31 31 São Domingos das Dores 39 – 1 40 17 17 São Sebastião do Anta 24 – 1 25 10 10 Ubaporanga 128 – 1 129 55 55 Vargem Alegre 55 – 1 56 24 24