Caratinga e municípios da região em situação de emergência devido às arboviroses

CARATINGA- Caratinga, Inhapim, Dom Cavati, Piedade de Caratinga e Raul Soares seguem com decretos de situação de emergência de saúde pública, devido ao cenário epidemiológico das arboviroses.

Na prática, a decretação de situação de emergência permite adoção de medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção da epidemia, facilitando a compra de insumos e materiais e a contratação de serviços.

Conforme o Painel de Monitoramento das Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Caratinga acumulava, até a atualização desta quarta-feira (21), 1.629 casos prováveis de Dengue e outros 33 de Chikungunya. Não há casos notificados para Zika.

Se tratando da Dengue, a maioria dos pacientes é do sexo feminino (55,7%), na faixa etária dos 30 aos 39 anos de idade. 112 crianças menores de um ano a nove anos de idade também tiveram diagnóstico suspeito para a doença. Ainda, 119 idosos de 60 anos ou mais. Dos 33 casos de Chikungunya, 59,4% de pacientes são mulheres, com idade de 50 a 69 anos de idade.

A Prefeitura de Caratinga afirma que mantém de forma intensiva ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em bairros com maior incidência, incluindo a aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV) leve, técnica que considera eficaz na eliminação do mosquito em áreas de difícil acesso.

REGIÃO

No próximo sábado, 24 de fevereiro, das 8h às 16h, a Prefeitura de Inhapim, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, realizará mais um mutirão contra a dengue. A ação acontecerá nos bairros Santo Antônio, Santa Cruz, Esperança, São Lucas e São Jorge; ruas dos Amaros e Moreira, da Mina, centro e todos os distritos

Dom Cavati, que também tem realizado mutirões de limpeza, também está fazendo uso do carro fumacê, que passou por todos os bairros da cidade ao longo deste mês de fevereiro.

MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Guaxupé

Machado

Monte Belo

Belo Horizonte

Sabará

Jaboticatubas

Contagem

Crucilândia

Juatuba

Mateus Leme

Mariana

Lagoa Santa

Vespasiano

São José da Lapa

Matozinhos

Brumadinho

Sarzedo

Taquaraçu⦁ de Minas

Betim

Santa Luzia

Caratinga

Ipatinga

Inhapim

Mesquita

Dom Cavati

Piedade de Caratinga

Santana do Paraíso

Timóteo

Gouveia

Cláudio

Perdigão

Arcos

Itapecerica

Bom Despacho

Córrego Fundo

Santo Antônio do Monte

Barão de Cocais

Itabira

João Monlevade

São Gonçalo do Rio Abaixo

Santa Maria de Itabira

São Francisco

Patis

Montes Claros

Bocaiúva

Glaucilândia

Passos

Ibiaí

Lassance

Ponto Chique

Raul Soares

São José do Alegre

São João Del Rei

Araçaí

Baldim

Capim Branco

Curvelo

Felixlândia

Inimutaba

Jequitibá

Papagaios

Paraopeba

Presidente Juscelino

Santana de ⦁ Pirapama

Sete Lagoas

Pedrinópolis

Chapada Gaúcha

Carvalhos

Itamonte

Campanha

Varginha