Caratinga e mais sete municípios terão coordenadores de acessibilidade nas Eleições 2022

DA REDAÇÃO- O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) está convocando eleitoras e eleitores para atuarem como coordenadores de acessibilidade em mais de 1.800 locais de votação em Minas Gerais. Dentre as localidades estão Caratinga e mais sete municípios da região: Entre Folhas, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga e Vargem Alegre.

A função deles será auxiliar pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção a chegarem até a seção eleitoral e votarem com mais comodidade, além de prestar esclarecimentos sobre direitos como votar em uma seção de fácil acesso e ser acompanhado por uma pessoa de sua confiança na cabine de votação.

Em todos os locais de votação que tenham a partir de três mil eleitores é obrigatório haver coordenadores de acessibilidade, sendo um em cada turno do dia (manhã e tarde).

Os interessados em atuar como coordenador de acessibilidade devem entrar em contato com o Cartório Eleitoral de Caratinga para se inscreverem. Eleitores de Caratinga, Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo D’Água e Vargem Alegre, pertencem à 72ª zona eleitoral e devem fazer contato pelo (33) 3321-5155/e-mail: zona072@tre-mg.jus.br. Pela 71ª zona eleitoral, eleitores de Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga têm disponível o (33) 3321-5144 /e-mail: zona071@tre-mg.jus.br.

Requisitos

Assim como os mesários, os coordenadores de acessibilidade precisam ter 18 anos. Eles não podem ser candidatos ou parentes de candidatos; membros de diretórios de partido político que exerçam função executiva; autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo; nem pertencerem ao serviço eleitoral.

Não é necessário ter uma formação específica, mas é importante que a eleitora ou eleitor tenha experiência em lidar com pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Todos os convocados para atuar como coordenador de acessibilidade receberão um guia com orientações para o exercício da função.

Quem atuar como coordenador de acessibilidade vai ter direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado e de treinamento, mas não receberá auxílio-alimentação, já que trabalhará apenas por meio período.

É importante ressaltar que a inscrição para coordenadores de acessibilidade é diferente da inscrição para mesário, ou seja, quem se inscreveu como mesário voluntário, mas não foi convocado para atuar nessa função e quiser ser coordenador de acessibilidade precisa procurar a sua zona eleitoral.

Acessibilidade nas eleições

O projeto Coordenador de Acessibilidade, organizado pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MG, foi realizado pela primeira vez em 2018, apenas em Belo Horizonte. Em 2020, ele abrangeu também outros 235 municípios.

Essa é mais uma iniciativa da Justiça Eleitoral mineira para assegurar a todas as eleitoras e eleitores condições adequadas para o exercício do direito ao voto.

*Com informações do TRE-MG