Caratinga e mais de 50 cidades recebem Cia Atores de Mar’ em turnê sobre bullying

Peça musical pretende representar situações do cotidiano e propor soluções a milhares de estudantes

CARATINGA – Começou nesta quarta-feira (16) a turnê da Cia Atores de Mar’ em 54 cidades de Minas Gerais, incluindo Caratinga e municípios do entorno. Lançado em 2003, o espetáculo gratuito Bullying será levado a diversas escolas com foco em crianças e adolescentes. De uma forma divertida, a peça pretende mostrar o problema e propor soluções.

“O espetáculo tem quase 20 anos de existência, mais de 600 mil espectadores, e ele mostra que é possível, sim, combater o bullying e que não tem como a gente esconder esse tema. O bullying existe em qualquer lugar, seja numa escola pública, particular, seja no norte do país, sul, nordeste, centro-oeste, qualquer classe social, gênero, não importa, o bullying acontece”, explica o ator, produtor e diretor Patrick Moraes.

O diretor ainda explica que levar o espetáculo para dentro das escolas surgiu como uma estratégia de atingir diretamente a raiz do problema, onde o cidadão se forma, no seu crescimento e formação. Para alcançar esse objetivo, o teatro torna-se um grande aliado, capaz de demonstrar situações comuns em sala de aula, desenvolvendo a percepção dos alunos quanto a comportamentos que necessitam de uma reflexão e mudança.

Além disso, intercalado por dança e música, Bullying será retratado de forma lúdica. Dividido em quatro cenas, na primeira, o espetáculo retrata as características, tipos de bullying que existem, etc. Nas demais, são propostas soluções para combatê-lo e, o mais esperado, com a ajuda dos próprios alunos. “Os personagens dão situações para mostrar que, muitas vezes, a gente nem precisa ter um intermediador na história, nós mesmos podemos resolver nossos problemas. Usamos a comédia por achar que isso vai atrair mais as pessoas e, o musical, porque as letras falam muito sobre o que é o espetáculo”, ressaltou Moraes.

Algumas cidades também receberão oficinas sobre o tema, dedicado também a educadores. Será um momento de troca de experiências com relatos sobre situações vivenciadas pelo próprio diretor Mar’ Junior, que já sofreu e praticou bullying. “A oficina é um curso sobre bullying e de como ele conseguiu superar isso. Os professores e alunos vão poder interagir, contar suas histórias e também criar cenas”, pontuou.

CIDADES ATENDIDAS

Nesta turnê, serão realizadas 108 apresentações do espetáculo BULLYING por 54 munícipios de Minas Gerais: Açucena, Alvinópolis, Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Oriente, Bom Jesus do Amparo, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caeté, Cantagalo, Caratinga, Catas Altas, Coluna, Coroaci, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dores de Guanhães, Divinolândia de Minas, Ferros, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itabira, Joanésia, Mariana, Marliéria, Materlândia, Mesquita, Naque, Nova Era, Paulistas, Peçanha, Periquito, Pingo D’Água, Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Itambé, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João Evangelista, Sardoá, Sem-Peixe, Senhora do Porto, Virginópolis e Virgolândia. Além disso, serão realizados 10 cursos sobre bullying. A cidade do Rio de Janeiro/RJ também receberá o projeto.

SOBRE CIA ATORES DE MAR’

Com 21 anos de trajetória, a companhia familiar do Rio de Janeiro foi fundada por Mar’ Junior (pai) e os irmãos Patrick Moraes e Priscila Moraes. Em setembro de 2002, o grupo estreou com a peça Casaco Encantado, de Lúcia Benedés, um espetáculo infantil que percorreu alguns teatros do estado fluminense. Desde então, não parou, percorrendo mais de 400 cidades do Brasil, focando sempre em levar teatro, literatura, e projetos culturais baseados em temas importantes a serem debatidos. No campo do teatro, também se destacam as peças Se Liga e Super Ação. Na literatura, Pepita e Quatro Mãos e um Abraço.

Serviço

BULLYING

Classificação etária livre

Duração 55 minutos

Texto: Mar’Junior

Direção: Patrick Moraes e Mar’Junior

Elenco: Patrick Moraes, Junior Beéfierri, Giulia Pildich e Pâmella Vasconcelos

Preparação de atores: Mar’Junior

Coreografia: Priscilla Moraes

Assistente de produção: Lara Seixas

Intérprete de libras: Laura Alcântara

Fotografia de estúdio: Juliana Seixas

Produção musical Samuel de Souza

Músicas: Mar’Junior, Patrick Moraes, Junior Beéfierri e Samuel de Souza

Assessoria de imprensa: Danielle Soares

Produção: Cia Atores de Mar’