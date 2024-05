Caratinga é destaque na segunda etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo

CARATINGA- Entre os dias 25 e 26 de maio, na cidade de Itabira, foi realizada a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, que contou com a participação de mais de 1.000 atletas de todo o estado de Minas Gerais. O evento foi realizado pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais – FTEMG, a competição define os atletas que disputarão o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2024, que acontecerá em agosto de 2024.

Caratinga foi representada pela Equipe Top Fitness de Taekwondo do Mestre Mário Toledo Junior com nove atletas e também pelo atleta Marcos Toledo de Souza, conquistando duas medalhas de ouro, cinco medalhas de prata e duas de bronze. Medalhistas de Ouro: Marcos Toledo de Souza categoria adulto até 68kg (luta), Heitor Toledo categoria infantil até 48kg (luta); medalhistas de prata: Yasmin de Souza categoria fraldinha até 18kg (luta), Lorenzo de Souza categoria mirim até 28kg (luta), Samuel Viana Cardoso categoria Infantil até 42kg(luta), Vitor Nunes categoria infantil até 34kg (luta) e Diego Nunes categoria cadete até 37 kg (luta);, medalhistas de bronze: Lara Nedes categoria Mirim até 22kg (luta) e Murilo Souza Lana Categoria Mirim até 26kg (luta).

Com a vitória na segunda etapa do Campeonato Mineiro, o atleta Marcos Toledo de Souza já garantiu sua vaga no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que acontecerá em agosto, em local a definir.

Marcos Toledo de Souza e Mario Toledo Junior – Equipe Top Fitness de Taekwondo são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições estaduais, nacionais e internacionais.