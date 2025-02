Caratinga e Bugre aderem ao Acordo de Reparação Bacia do Rio Doce

DA REDAÇÃO- Os municípios de Bugre e Caratinga assinaram a adesão ao Acordo de Reparação Bacia do Rio Doce, tornando-se, respectivamente, o 13º e o 14° municípios a integrar o processo de reparação.

A cidade de Bugre assinou na quinta-feira (20) e receberá um total de R$ 39.209.772,96. Já Caratinga aderiu na sexta-feira (21) e garantirá R$ 202.785.036,28 em recursos.

O município de Bugre é parte em ação judicial no exterior, portanto, agora que aderiu ao Acordo homologado no Brasil, receberá a primeira parcela após a confirmação da desistência do processo internacional.

Com a confirmação dos dois municípios, 14 cidades já garantiram acesso a recursos diretos para a execução de programas de reparação e investimentos socioeconômicos. O prazo para adesão de novos municípios segue aberto até 6 de março de 2025.

Em Minas Gerais, além de Bugre e Caratinga, já aderiram: Ponte Nova, Iapu, Santana do Paraíso, Marliéria, Córrego Novo e Sobrália. Já no Espírito Santo, integram o Acordo: Anchieta, Fundão, Serra, Linhares, Conceição da Barra e São Mateus.

O Acordo foi homologado por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e assinado por Samarco, Vale, BHP Brasil, União, Governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas.

A Samarco afirma que segue em diálogo com os demais municípios e “reforça seu compromisso com uma reparação definitiva dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão”.