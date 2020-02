Caratinga deve regularizar coleta de lixo eletrônico

44 municípios do Estado são alvo do Sistema de Logística Reversa do Governo Federal

DA REDAÇÃO- O presidente Jair Bolsonaro assinou na última quarta-feira (12) o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, determinando que empresas do setor a implantem sistemas de coleta desse tipo de resíduo, dando destinação correta. 44 municípios de Minas Gerais são alvo deste sistema, incluindo Caratinga e Manhuaçu.

Dentre os produtos objeto de coleta, estão aparelhos de ar condicionado; telefones celulares e sem fio; fogão; painéis fotovoltaicos; relógios; computadores e ventiladores.

FASES

De acordo com o decreto, a estruturação e a implementação do sistema de logística reversa será realizada em duas fases. A primeira que já teve início e termina em 31 de dezembro de 2020 abrangerá, dentre algumas medidas, a criação do Grupo de Acompanhamento de Performance; a adesão de fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores às entidades gestoras; instituição de mecanismo financeiro para assegurar a sustentabilidade econômica da estruturação, da implementação e da operacionalização; Grupo de Acompanhamento de Performance, com mecanismo que permita a coleta dos dados necessários ao monitoramento e ao acompanhamento pelas entidades gestoras no modelo coletivo e pelas empresas no modelo individual;

Já a segunda fase iniciará em 1º de janeiro de 2021 e compreenderá, habilitação de prestadores de serviços que poderão atuar no sistema; a elaboração de planos de comunicação e de educação ambiental não formal com o objetivo de divulgar a implantação e qualificar formadores de opinião, lideranças de entidades, associações e gestores municipais para apoiar a implementação do sistema; e a instalação de pontos de recebimento ou de consolidação.

O SISTEMA

Na operacionalização do sistema de logística reversa, o gerenciamento dos produtos eletroeletrônicos descartados obedecerá às etapas de descarte, pelos consumidores, dos produtos eletroeletrônicos em pontos de recebimento; recebimento e armazenamento temporário dos produtos eletroeletrônicos descartados em pontos de recebimento ou em pontos de consolidação, conforme o caso; transporte dos produtos eletroeletrônicos descartados dos pontos de recebimento até os pontos de consolidação, se necessário; e destinação final ambientalmente adequada.

É vedada a comercialização, a doação, a transferência ou outra ação de destinação dos produtos eletroeletrônicos descartados ou armazenados nos pontos de recebimento ou nos pontos de consolidação a terceiros não participantes do sistema de logística reversa.

Integrarão o sistema de logística reversa somente os recicladores que obtiverem licença dos órgãos ambientais competentes integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama; forem habilitados pelas empresas ou pelas entidades gestoras e, quando necessário, pelos órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS e do Sistema Unificado de Atendimento à Sanidade Agropecuária – Suasa; e atenderem às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 16156:2013 e NBR 15833:2018, quando cabíveis.

A implantação do sistema de logística reversa tem como objetivo a criação e a estruturação de um sistema para recebimento e destinação final ambientalmente adequada de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico. A definição e a priorização pelas empresas ou pelas entidades gestoras, da quantidade e da localização dos pontos de recebimento, considerará alguns parâmetros, tais como, número de domicílios com energia elétrica; estimativa da quantidade de produtos eletroeletrônicos e de seus componentes comercializados no mercado interno, bem como da quantidade de produtos eletroeletrônicos e de seus componentes descartados pelos consumidores anualmente; distribuição geográfica do uso de produtos eletroeletrônicos e de seus componentes; os dados demográficos, tais como população, densidade populacional e quantidade de pessoas residentes na área urbana; e a distância de deslocamento dos consumidores aos pontos de recebimento.

Cada município atendido pelo sistema de logística reversa, incluindo Caratinga, instalará, no mínimo, um ponto de recebimento a cada 25 mil habitantes. A estruturação e a implantação ocorrerão no prazo de cinco anos, conforme as metas anuais e não cumulativas. No quinto ano de sua implantação, o sistema de logística reversa deverá coletar e destinar, de forma ambientalmente adequada, 17%, em peso, dos produtos eletroeletrônicos comercializados no mercado interno de uso doméstico no ano-base de 2018.

Atualmente, segundo o governo, existem 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos no Brasil. O acordo, agora regulamentado em decreto, prevê que esse número aumente para 5.000 pontos até 2025, abrangendo os 400 maiores municípios do país, com mais de 80 mil habitantes, e representam, no total, 60% da população brasileira.

Segundo a lei, a logística reversa deve ser implantada na forma de regulamento ou de acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial.

===

LISTA MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Uberlândia

Contagem

Juiz de Fora

Betim

Montes Claros

Ribeirão das Neves

Uberaba

Governador Valadares

Ipatinga

Sete Lagoas

Divinópolis

Santa Luzia

Ibirité

Poços de Caldas

Patos de Minas

Pouso Alegre

Teófilo Otoni

Barbacena

Sabará

Varginha

Conselheiro Lafaiete

Vespasiano

Itabira

Araguari

Ubá

Passos

Coronel Fabriciano

Muriaé

Araxá

Ituiutaba

Lavras

Nova Serrana

Itajubá

Nova Lima

Pará de Minas

Itaúna

Paracatu

Caratinga

Patrocínio

São João del Rei

Manhuaçu

Timóteo

Unaí

(Foto: Emerson Ferraz/GPE/SECOM)