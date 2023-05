Queda da produção está estimada em 30% em relação ao ano passado: bienalidade natural e o período de estiagem contribuíram

CARATINGA- Caratinga deve colher em torno de 300.000 sacas de café em 2023. Conforme informado pela Emater, uma redução de cerca de 30% em relação ao ano passado.

“O município de Caratinga está entre os 20 maiores produtores do estado exercendo papel de destaque na cafeicultura mineira. Com uma área plantada de 13.600 hectares e uma produção prevista de 300 mil sacas beneficiadas para a safra 2023. O município vem se destacando pela qualidade dos seus cafés através dos concursos de qualidade e, diversos produtores estão no Programa Certifica Minas Café, o qual preconiza a sustentabilidade na atividade cafeeira”, enfatizou Geraldo Régis, extensionista da Emater.

Conforme Geraldo, 50% da colheita já foi iniciada em Caratinga. Como principal fator para a queda na produção, ele destaca bienalidade natural e o período de estiagem de 2022. “O cafeeiro é uma planta de cultura perene e tem a bienalidade, um período natural. O café cresce um ano para produzir no outro. Quando o cafeeiro cresce, nos internodes da planta, dá fruto. Uma vez dado fruto naquele internode, nunca mais dá fruto ali, então, ele tem que fazer novos crescimentos para produzir de novo. Planta é um ser muito inteligente, quando ela cresce, produz frutos, ela entende que tem que garantir a perpetuação da espécie dela, ou sejam, tudo que ela faz é para o fruto. Quando o cafeeiro vai produzir muito ela reserva todos os nutrientes para o fruto, depois ela pensa em crescimento. Primeiro vai segurar os frutos, enchimento de grãos e depois o crescimento. Se der algum problema fisiológico ou falta de nutrientes, água, ataque de pragas e doenças, primeiro vai defender os frutos. Ela trabalha assim, cresce e você precisa de pelo menos um ano para fazer ramos novos de crescimento. O que ela cresceu esse ano vai produzir só ano que vem. Enquanto Sul de Minas e Cerrado vão produzir muito café, Matas de Minas vai produzir menos em função dessa bienalidade”, finaliza.