Caratinga dá importante passo para implantação de serviços de Oncologia

CARATINGA- Na manhã da última sexta-feira (27) foi realizada a cerimônia para assinatura do termo de intenção entre município de Caratinga, Fundação São Francisco Xavier e Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para a implantação de serviços de oncologia em Caratinga.

O prefeito Welington Moreira destaca que o primeiro foco é um atendimento preventivo, que será realizado nos postos de saúde. Por isso, a primeira providência será a capacitação dos médicos e funcionários. “Gradativamente estaremos trazendo esse serviço para o nosso município. É um sonho realizado, de todos nós caratinguenses, em especial as pessoas que necessitam desse atendimento especializado na Oncologia”.

Luciano de Souza Viana, coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, reforça a importância do diagnóstico precoce e que isso seja detectado ainda nos postos de saúde. “Essa parceria está se iniciando, então, estamos adequando todas as intenções e projetos dentro das resoluções que já existem. Inicialmente será um processo de capacitação da equipe básica para permitir que o paciente tenha o diagnóstico mais precoce. Sem dúvida essa é a maior transformação, apesar da facilidade de transporte e acesso, hoje o paciente está chegando com a doença muito avançada. Se trouxermos a informação para o médico que está na rede para que ele use o recurso de maneira preventiva, para diagnosticar precoce esse tumor, conseguimos tratar mais precoce e aumentar a chance e cura, deixando essa população mais ativa e mais próxima de sua residência”.

Salvador Prado, da Fundação Francisco Xavier, relata a satisfação da parceria com o município de Caratinga. “Um prazer muito grande da Fundação trabalhar uma saúde mais humanizada e trazer um acolhimento para as pessoas que necessitam. Queremos que isso seja estruturado aqui com muito solidez e robusteza, para que esse tratamento humanizado, as pessoas que hoje têm essa dificuldade, tenha um deslocamento menor. Além de que o grande objetivo da Fundação é estender através da Atenção Primária, pegar as coisas no início para que a pessoa possa ter uma saúde digna, que merece”.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves relata que a intenção é aproximar os pacientes de Caratinga dos serviços de oncologia. “Essa parceria com o Hospital Márcio Cunha e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para trazermos a linha de cuidado da oncologia, justamente para tentarmos aproximar o serviço para aquelas pessoas que precisam. Muitas vezes vemos pacientes nossos que saem dos distritos ou aqui da sede mesmo, às 5h, para fazer o tratamento em Ipatinga. E às vezes é só uma consulta com nutricionista, assistente social, psicólogo e podemos realizar essas ações aqui mais próximo. Às vezes esses pacientes ficam com seus acompanhantes o dia todo. Temos que lembrar que o câncer é uma doença que afeta o paciente e toda a família, queremos aproximar, humanizar o serviço e cada vez fortalecer o sistema de saúde de Caratinga”.