Caratinga consolida o título de “Cidade dos Cafés Especiais” e oficializa o café como bebida típica

CARATINGA – Capital regional do café de qualidade, Caratinga reforça seu lugar de destaque no mapa cafeeiro de Minas Gerais e do Brasil. Com uma receita anual que gira entre R$ 400 e R$ 500 milhões somente com a produção cafeeira, o município é referência no setor e vê no café não apenas um produto agrícola, mas um símbolo de identidade econômica, social e cultural.

Em dezembro de 2022, duas leis sancionadas pelo prefeito Dr. Welington (PSD) oficializaram o reconhecimento. A primeira delas, a Lei nº 3916/2022, concede a Caratinga o título de “Cidade dos Cafés Especiais”. A segunda, a Lei nº 3915/2022, estabelece o café como a bebida típica do município. Ambas foram publicadas no Diário Oficial em 2 de janeiro de 2023 e, desde então, reforçam a identidade local em eventos, feiras e ações de valorização do agronegócio.

O conceito de café especial

De acordo com a metodologia internacional da Specialty Coffee Association (SCA), café especial é todo aquele que atinge, no mínimo, 80 pontos numa escala de 0 a 100. São avaliados critérios como fragrância, aroma, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, sabor, acidez, corpo, finalização e harmonia. Caratinga, que há décadas investe na produção de grãos diferenciados, hoje conta com cafeicultores premiados em concursos nacionais e exportadores consolidados.

Reconhecimento oficial

O projeto de lei que originou a Lei nº 3916/2022 foi apresentado pelo vereador, então, Rominho Costa. Em seu artigo 2º, a legislação deixa claro que o objetivo é “ampliar o ambiente de negócios no setor cafeeiro da região, bem como estimular a economia local, incentivando o turismo, a cultura e o acesso a mercados de café especial”. O uso do título “Cidade dos Cafés Especiais” passou a ser autorizado em campanhas promocionais, turísticas e culturais.

Já a Lei nº 3915/2022, de autoria do, também então, vereador Johnny Claudy (REDE), estabeleceu o café como bebida típica e oficializou o 24 de junho — data do aniversário de Caratinga e período de colheita — como o Dia Municipal do Café, agora incluído no calendário oficial.

Motivações e homenagens

Na época da aprovação, o vereador Rominho Costa declarou:

“Cresci ouvindo meu avô e meus pais falarem sobre a importância de valorizar os produtores da nossa terra, que são os que movimentam nossa economia com honestidade e trabalho árduo. Esse projeto é para mostrar ao estado, ao país e ao mundo que Caratinga produz cafés especiais de qualidade, que merecem reconhecimento e valorização”.

Johnny Claudy também reforçou:

“Apresentei esse projeto porque o café é responsável por impulsionar nossa economia. O cafeicultor depende de estradas, boas condições de escoamento e valorização. Queremos institucionalizar essa tradição e garantir que o café tenha o espaço de prestígio que merece em nossa cultura e na história da cidade”.

Caratinga hoje

Em 2025, Caratinga vive o reflexo desse reconhecimento. Com produtores locais ganhando visibilidade nacional, eventos e roteiros turísticos em fazendas premiadas, e cafés da região alcançando novos mercados, o município consolida sua vocação e reforça a marca “Cidade dos Cafés Especiais” como símbolo de qualidade e tradição mineira.