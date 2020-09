CARATINGA- O município de Caratinga confirmou 15 novos casos de covid-19 entre domingo (13) e segunda-feira (14). Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. No sábado foram 13 pacientes diagnosticados com a doença e três curados.

Até o dia de ontem foram contabilizados 1.504 casos confirmados, 93 casos em acompanhamento, 1.364 pacientes recuperados e 47 óbitos confirmados.