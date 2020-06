Caratinga, cidade universitária

Nos últimos 25 anos, o ensino superior mudou o perfil da cidade

CARATINGA – Em 1995, Caratinga possuía duas Instituições de Ensino Superior (IES), que ofereciam nove cursos de graduação: Ciências Contábeis e Serviço Social (Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa – Spep) e Psicopedagogia, Administração e supervisão escolar, Geografia Econômica, História Econômica, Matemática, Língua Portuguesa e História e Geografia do Brasil (Fundação Educacional de Caratinga – Funec). Nesses 25 anos, o crescimento foi tão grande, que a Spep se tornou a Rede de Ensino Doctum, e a Funec virou o Centro Universitário de Caratinga (Unec).

Hoje, a Rede de Ensino Doctum possui 22 cursos de graduação na Unidade de Caratinga, e vários cursos de pós-graduação. “Além de Caratinga, temos outras 17 unidades de ensino presencial, um centro universitário, 47 polos de ensino a distância e dez escolas”, explica o presidente da IES, professor Cláudio Leitão. “Em 1995, tínhamos pouco mais de 400 alunos e agora nosso público é de mais de 30 mil alunos. Somos 2.500 colaboradores, sendo 1.200 professores”.

O Unec também teve um crescimento expressivo neste período. Além da unidade localizada no centro da cidade, possui uma segunda sede, que foi construída para dar suporte a este crescimento. Atualmente, tem quase 2 mil alunos matriculados nos cursos presenciais de graduação; oferta 19 cursos de pós-graduação presenciais; e está expandido o setor de Ensino a Distância (EAD).

Para o reitor do Centro Universitário, professor Antônio Fonseca, a década de 90 foi um divisor de águas para o Ensino Superior em Caratinga. “A mudança foi muito visível e palpável nesses 25 anos. O ensino superior ganhou uma força muito grande nesta época da década de 90, porque houve uma ampliação. Além dos cursos que tínhamos na área de formação de professores, entramos na área de saúde. O primeiro curso criado foi o de fisioterapia e depois vieram outros”, comenta.

“Esse foi um período de avanço muito grande. Depois de 1995 é que chegaram cursos para Caratinga, que de fato começaram a reter o público jovem aqui na região, que antes era obrigada a ir estudar fora”, conta o professor Eugênio Maria Gomes, diretor da Unec TV.

Antônio Fonseca diz que de lá para cá este crescimento foi contínuo. “No início dos anos 2000, passamos pela transformação das faculdades isoladas para um Centro Universitário e a instituição passou a ter mais condição de crescimento, pois muitos cursos podem ser criados pelos centros universitários”. O professor Eugênio acrescenta que nesta época tiveram a aprovação do primeiro curso na área da Saúde. “O curso de Fisioterapia, que começou a ser implantado nesta época, abriu portas pra todos os outros cursos na área de Saúde, inclusive Medicina”.

Cláudio Leitão destaca que Caratinga tornou-se uma referência educacional em outras cidades. “Além de Caratinga ter se transformado numa cidade universitária, é vista como um polo de educação de qualidade”. E essa mudança teve influência direta em vários setores do município, como coloca o professor Antônio Fonseca. “Foi um crescimento também muito interessante para a sociedade de Caratinga. Aqueceu o mercado imobiliário e o comércio, com a vinda de estudantes de outras cidades e estados para a cidade”.

Hoje, Caratinga e região têm muitas opções de cursos ofertados na cidade, como Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Engenharia, Arquitetura e Direito. “As pessoas não precisam mais sair da cidade para estudar, pois Caratinga oferece muitas oportunidades de graduação e também de pós-graduação, presencial e à distância”, diz Eugênio.

Um exemplo disto é a vinda do curso de Direito para Caratinga. Em 1995, quem precisava fazer um curso de Direito, tinha que ir à Governador Valadares. “Em 2000, iniciamos o curso aqui, o que trouxe a possibilidade para que os caratinguenses estudassem Direito na sua própria cidade”, comenta Cláudio Leitão.

Cidade de oportunidades

A oferta do curso de Direito na cidade foi muito importante para o atual delegado responsável pela Delegacia Regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, 38. Ele cursou Direito em Caratinga, entre 2000 e 2004, na primeira turma de Direito da Doctum. Em 2013, tornou-se professor da instituição. Ele destaca a importância de ter o curso na cidade. “Iniciei em Governador Valadares e tão logo o curso foi aberto, solicitei minha transferência, para evitar o deslocamento”.

Além da facilidade de estudar na cidade em que mora, Ivan vê outras vantagens na oferta de cursos superiores em Caratinga. “O fato de Caratinga ser um polo de ensino superior movimenta significativamente a economia; e, notadamente, possibilita que a nossa região seja composta por pessoas com uma melhor formação profissional e com uma visão mais dinâmica do mundo, o que gera um impacto positivo em todas as áreas”.

Para a advogada Ingrid Brenda de Almeida, 32, as oportunidades que Caratinga oferece no campo do Ensino Superior também foram muito importantes. Em 2006, com apenas 18 anos, conseguiu uma bolsa de estudos do Prouni. “Foi a oportunidade da minha vida! Confesso que não tinha a intenção de cursar Direito, mas a ideia de ser universitária era um sonho; e agarrei essa oportunidade de estudar com todas as forças”.

Para ela, fazer um curso de Ensino Superior é de extrema importância para a qualificação profissional e uma melhor colocação no mercado de trabalho. “Além de proporcionar uma carreira e a possibilidade de melhorar a condição financeira, o Ensino Superior traz conhecimento, engrandece nossos conceitos e nos dá uma visão ampliada das possibilidades”.

Outro profissional que sente satisfação de ter estudado na cidade é o diretor administrativo da Versa Tecnologia, Flávio Costa Amaral. Ele fez Ciências da Computação, na terceira turma. E, junto com seu irmão e um amigo, que formaram nas duas primeiras turmas, fundou a empresa. “Considero que somos um caso de sucesso em Caratinga. E o fato de termos estudado aqui, influenciou nisso. Começamos a trabalhar na faculdade, ainda durante o curso. A interiorização de cursos como o de Ciência da Computação, possibilitou que muitos profissionais se formassem aqui e iniciassem sua vida profissional aqui”.

Para Flávio, mesmo Caratinga sendo uma cidade de interior, oferece bons cursos e boa formação profissional. “Apesar do mercado na capital ser mais aquecido, ter esse curso em Caratinga foi um projeto de sucesso. Conseguimos desenvolver bons profissionais, pois tínhamos ótimos professores e nosso curso não perdia em nada para os de fora”.

Mesmo com tantas mudanças ao longo desses 25 anos, uma coisa é fato, Caratinga se consolidou como referência na área da Educação. “Hoje temos uma diversidade enorme de cursos, em todas as áreas, sendo que o estudante não precisa mais sair da cidade para cursá-los. Temos o aumento dos cursos a distância, tendência nacional. Temos a implementação de uma unidade federal em nossa cidade. Enfim, vários avanços que devem ser comemorados”, afirma o professor e historiador Nelson Sena.

EAD

Nos últimos 15 anos, o Ensino a Distância (EAD) vem deslanchando no Brasil. Leandro Xavier Timóteo, presidente da Faveni, começou a trabalhar na área em 2005 e em 2012 criou seu primeiro instituto educacional. “Nesta época trabalhava apenas com cursos de pós-graduação. Começamos ofertando 30 cursos de pós-graduação, nas áreas da educação, saúde e empresarial”.

Leandro conta que em 2014 iniciou a captação de alunos via internet. “O trabalho que eu havia realizado em um ano, foi feito em um mês, com captação de alunos via redes sociais e outras ferramentas online”. Em 2012, a instituição possuía 350 alunos. Em 2014, saltou para 5 mil. “Em 2019 tivemos 240 mil novos alunos de pós-graduação, em todo o país”.

Em 2017, a Faveni começou a ofertar cursos de graduação. “Começamos com Pedagogia e Ciência Contábeis. Hoje são 28 cursos, em 300 polos, com mais de 60 mil alunos ativos”.

A este crescimento rápido, Leandro atribui a mudança cultural e a forma como administra seu negócio. “O brasileiro passou a aceitar mais o EAD e tudo que ganhamos, reinvestimos no grupo. Hoje temos 12 faculdades, quatro colégios e um centro universitário”.

Com sede em Caratinga, a Faveni gera cerca de 700 empregos diretos, o que ajuda a aquecer a economia local. “Minha prioridade é continuar investindo em Caratinga, pois sou filho daqui. Nossa sede administrativa é toda aqui. Isso é importante para o desenvolvimento local. Essa é uma consequência natural, que acontece em todo lugar onde a Educação está presente”.

Além da Faveni, Caratinga possui outras IES voltadas para a modalidade EAD, como é o caso do Grupo Educacional Ibra, que oferta cursos de graduação, pós-graduação e complementação pedagógica, em oito áreas do conhecimento. No final de 2019, a instituição completou quatro anos e inaugurou sede própria na cidade.

De acordo com o diretor e pró-reitor, Bruno Lopes de Souza Santos, o Grupo Ibra gera mais de 250 empregos diretos em Caratinga e possui mais de 18 mil alunos em todo o país, e oferece mais de 50 cursos de graduação e mais de 400 cursos de pós-graduação à distância.

Segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância (ADEB), cerca de 190 mil pessoas estavam matriculadas em cursos de graduação EAD e mais de 93 mil em pós-graduação EAD em todo o país, no ano de 2014. O que demonstra a adesão do brasileiro à modalidade.

Para Leandro, a Educação a Distância veio para ampliar o acesso do brasileiro ao Ensino Superior. “A Educação é a única forma de transformar a sociedade do Brasil e do mundo. Onde a Educação está tem prosperidade”.

Leandro destaca que Caratinga evoluiu muito ao longo desses 25 anos e considera aqui um lugar seguro para viver. “Caratinga é um lugar atrativo para morar e investir, pois possui um índice de criminalidade baixo e é uma cidade com muitos recursos, como cidades maiores e capitais. É uma cidade onde podemos criar nossos filhos conservando nossas raízes. Caratinga merece e precisa de investimentos, pois é um lugar muito bom para se viver”.

Valores

Após tantos anos trabalhando com Educação, Cláudio Leitão ressalta a importância de se preservar alguns valores. “Hoje existe uma banalização do Ensino Superior. Muitas pessoas buscam certificado e não a formação e o conhecimento. A tecnologia muda o papel do professor, mas ele é e vai ser sempre o centro, junto com o aluno no processo de aprendizagem. O aluno é o grande ator, o grande protagonista no ensino hoje, e o professor é como um roteirista e diretor. A educação tem que ser comprometida com as pessoas e com a transformação humana. Lidamos com sonhos e com o futuro. O caminho para a Educação é estar sintonizada com o compromisso social, comprometida com a luta contra preconceitos e discriminações de toda ordem, desenvolvendo o pensamento crítico”.

Para Antônio Fonseca, a Educação é algo imprescindível. “A educação é uma necessidade, não é apenas uma coisa que as pessoas fazem simplesmente por lazer. Veja quantas professoras foram formadas aqui e distribuídas não só para o estado, mas o Brasil todo. E isso tem um valor muito importante”.