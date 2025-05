Caratinga certifica 11 novas Famílias Acolhedoras

CARATINGA- A Prefeitura, por meio do Serviço de Acolhimento Familiar, realizou a certificação de 11 novas Famílias Acolhedoras. O momento foi marcado por emoção, aprendizado e troca de experiências entre os participantes.

Durante o evento, a assistente social Gisele Rismo conduziu uma apresentação que trouxe reflexões importantes sobre o papel transformador do acolhimento. A programação também contou com um café compartilhado, reforçando os laços de união e apoio entre as famílias e a equipe técnica.

Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o serviço de Acolhimento Familiar é uma alternativa preferencial ao acolhimento institucional e tem caráter temporário, com duração de até 18 meses, até que se possibilite o retorno à família de origem ou, em caso de impossibilidade, o encaminhamento para adoção. Além do acompanhamento constante, as famílias acolhedoras recebem um subsídio financeiro para cobrir os custos básicos da criança, enfatizando que o programa é voluntário e não gera vínculo empregatício com o município.

Quer saber como participar?

Para aqueles interessados, o processo para se tornar uma Família Acolhedora é simples: homens e mulheres com mais de 21 anos, com boas condições de saúde física e emocional, idoneidade moral e residentes em Caratinga há pelo menos dois anos podem participar, passando por um curso de formação oferecido pelo Cides-Leste e pela equipe da Secretaria de Assistência Social.

Entre em contato pelo número (33) 99920-5788 e saiba como se tornar uma Família Acolhedora.