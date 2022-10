Caratinga celebra o aniversário de Ziraldo

Exposição e filmes fazem parte da programação, que acontece no Casarão das Artes

CARATINGA – Os 90 anos de Ziraldo não poderiam deixar de ser comemorados em Caratinga, terra natal do cartunista e escritor mais querido do Brasil. Quem assumiu esta incumbência foi o Casarão das Artes, em parceria com a revista Jararaca Alegre, o coletivo Artecine e o projeto Cinema na Comunidade. A programação vai de 24 a 28 de outubro (segunda a sexta) com abertura no dia 24, dia do aniversário do Ziraldo, às 19h.

O Casarão das Artes é um centro cultural localizado em uma casa centenária no centro da cidade, restaurada e transformada em espaço aberto à comunidade, mantido pela Rede Doctum de Ensino. Dois andares do espaço serão tomados com as homenagens a Ziraldo.

No hall de entrada, será montada a exposição “Coisas de Ziraldo”, com objetos, obras, livros, revistas, totens, exemplares do jornal O Pasquim, fotos, enfim, uma imersão no mundo de Ziraldo, que a cidade conhece não só como o artista famoso, mas também como o nativo que anda pelas ruas matando a saudade dos amigos. A exposição ficará montada durante toda a semana, e todos os dias também terá programação para crianças e adultos.

Na abertura, haverá uma programação especial. Uma roda de conversa sobre a obra e a figura humana de Ziraldo será realizada com artistas e produtores culturais locais que convivem com ele.

Será exibida uma prévia do 2° FECI – Festival de Cinema de Minas Gerais. O festival, que teve sua primeira edição em 2021, apresenta minifilmes realizados com celular por crianças de 8 a 14 anos, e este ano o tema é “Minha história maluquinha”, em homenagem aos 90 anos de Ziraldo. O projeto é realizado pelo Coletivo Artecine, Cinema na Comunidade e revista Jararaca Alegre, via Fundo Estadual de Cultura, e vai apresentar um filme produzido em cada cidade participante do circuito: Caratinga, Inhapim, Imbé de Minas, Ubaporanga, São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta.

Na sequência, será exibido um episódio do desenho animado do Menino Maluquinho, que está sendo lançado pela Netflix. O maluquinho animado é um projeto antigo de Ziraldo, que agora vê a luz, bem no mês de seu aniversário, e o Casarão vai apresenta-lo aos visitantes da homenagem.

A programação se completa no subsolo do Casarão das Artes, onde fica o mini-palco, o piano de cauda e o Espaço Millôr Fernandes. Apresentações de dramaturgia e música vão se realizar simultaneamente a visitação ao local onde está exposto o acervo do escritor Millôr Fernandes, hoje sob a guarda do Casarão das Artes. Quem fez a ponte para que o centro cultural fosse guardião de tão importante acervo foi o próprio Ziraldo, que inaugurou o espaço em 2015 ao lado de Ivan Fernandes, filho do escritor e cartunista.

A comemoração se completa com o bolo de aniversário e o “parabéns pra você” cantado por todos para o Ziraldo, que não poderá estar presente mas será colocado a par de tudo o que acontecer na festa. Ao longo do resto da semana, o Casarão ficará aberto a visitação gratuita para o público. A programação completa segue abaixo, com o convite a todos para prestigiar este evento.

Programação 90 anos Ziraldo

Caratinga – Cidade onde nasceu e cresceu Ziraldo

Data: 24 a 28 de outubro

Horário de funcionamento: 08 às 18h

Local: Casarão das Artes

Rua João Pinheiro,154 – centro, Caratinga MG

24/10 – Comemoração dos 90 anos do Ziraldo

– Abertura: 19h

– Abertura da exposição em homenagem ao Ziraldo

– Roda de bate-papo sobre a obra e a figura humana de Ziraldo

– Lançamento do desenho animado do Menino Maluquinho

– Prévia do 2° Feci – Festival de Cinema Infantil de MG – Tem: “Minha história maluquinha”, em homenagem aos 90 anos de Ziraldo – Promoção do Coletivo Artecine, Cinema na Comunidade e Revista Jararaca Alegre através do Fundo Estadual de Cultura

– Apresentação artística – Teatro e música

– Visitação ao Espaço Millôr Fernandes – local onde fica o acervo do escritor. Todo esse acervo está sob a guarda do Casarão das Artes, doado por Ivan Fernandes, filho do escritor com intervenção do Ziraldo.

– Bolo e Parabéns para Ziraldo!

De 25 a 28/10 – Programação diária

Manhã

– Visitação de escolas

– Apresentação do desenho animado do Menino Maluquinho – Produção Netiflix

– Apresentação teatral e musical

Tarde

– Visitação de escolas

– Apresentação do desenho animado do Menino Maluquinho

– Apresentação teatral e musical

Noite

– Apresentação do documentário “Ziraldo um Menino Maluquinho”, direção Fabrízia Pinto