Caratinga celebra Dia Ziraldo e abre “Circuito Literário”

CARATINGA- Na quinta-feira (24) foi realizada a abertura do “1° Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto”. O evento aconteceu na data em que se comemora pela primeira vez o “Dia Ziraldo”, instituído por meio de Lei Municipal e também contou com uma exposição em homenagem ao ilustre caratinguense.

O cartunista Edra, idealizador da homenagem, destaca a importância do evento na terra natal de Ziraldo. “É o primeiro Dia Ziraldo daqui até a eternidade. Considero essa homenagem das mais significativas, à altura do nosso filho mais ilustre. Uma redenção para a nossa classe artística, para que a gente se reúna, reflita, faça um debate, trocamos ideias e podemos apresentar as nossas propostas, o nosso trabalho artístico. Caratinga é um solo fértil, tem uma produção muito grande de arte, literária, autores, escritores. Então, essa data, com essa representatividade, com esse símbolo de a cada ano comemorar e eternizar a obra do Ziraldo, é muito importante. Então, estamos com a abertura do circuito nessa data, primeiro aniversário após a sua morte, e vai se estender até o dia 27 de novembro, quando então a Casa Ziraldo de Cultura estará completando 15 anos de fundação. Durante esse período, teremos apresentações das mais diversas, dança, teatro, lançamento de livros, exposições, exibições de filmes e as escolas estão agendando apresentações e visitações”.

O professor e escritor Eugênio Maria Gomes prestigiou o evento e falou sobre a movimentação cultural na cidade. “Com muita alegria que estamos aqui Ziraldo, comemorando o primeiro Dia Ziraldo da história de Caratinga. Um dia que celebra esse grande artista, que tem no Edra um discípulo e que traz para nós toda a beleza da obra de Ziraldo. E nesse período todo aqui, a Casa Ziraldo de Cultura vai estar com os eventos até o final de novembro. Confira a programação e venha nos visitar”.

O empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho também prestigiou o evento. “Estamos aqui para comemorar junto com Edra o lançamento do primeiro Dia Ziraldo. Ele estaria completando 92 anos. Estamos prestigiando esse momento e felizes que realmente vai fazer parte do nosso calendário”.

A escritora Marilene Godinho frisa a importância do evento, comemorando o aniversário de Ziraldo e tornando uma data que será comemorada todos os anos. “Agora faz parte do calendário de Caratinga e isso é muito justo. Ziraldo elevou Caratinga nos pícaros das estrelas, com seus dons e com seu amor pela terra. Não era só um escritor, era produtor, ele fazia de tudo e até filme ele já fez. Então, o Ziraldo com todos os dons é muito justo que seja lembrado. E além disso o legado dele poderá ajudar os nossos jovens a trilhar os caminhos do sucesso. Será inspiração para todos nós. Parabéns ao Ziraldo, mesmo não estando aqui, que ele receba lá do céu o nosso abraço. Que Deus proteja a Caratinga, que tem tantas pessoas boas como o nosso Ziraldo. Parabéns Caratinga”.

Marilene ainda parabenizou o cartunista Edra pela iniciativa. “Edra, que em nome de Caratinga elevou o nosso Ziraldo. Ele propôs aos vereadores a votar para que o Ziraldo tivesse um dia de Caratinga referente a ele. O Edra fez isso porque admira muito o Ziraldo. E ele também é o nosso grande cartunista, grande elemento, que seguindo os passos de Ziraldo, está só ascendendo profissionalmente. Parabéns, Edra, você merece um grande abraço e um muito obrigado da nossa terra, porque você fez o que todos nós gostaríamos de fazer”.

O diretor do Departamento de Cultura Almério Pereira de Matos Filho citou a parceria entre a Prefeitura e o cartunista Edra para realização do evento. “É motivo de satisfação estar em parceria com o artista, nesse movimento tão grandioso, lembrando do Ziraldo. Ziraldo deixou eternizado sua obra, mas nós temos que viver e homenagear a pessoa também, o caratinguense. É uma forma de a gente poder estar lembrando sempre desse caratinguense que levou o nome da nossa cidade para todo mundo. Fica Ziraldo eternizado sua obra e fica Ziraldo homenageado pela sua cidade, cidadão caratinguense”.

O presidente da Academia Caratinguense de Letras, professor José Aylton de Mattos também chamou atenção para a iniciativa de Edra. “O nosso grande cartunista, que sempre nessa mesma época e também em todos os momentos que pode homenagear Ziraldo, ele o faz com muito gosto, sensação de vitória. Ziraldo foi um grande amigo dele e amigo também de Caratinga. Esse dia é para todos nós caratinguenses, um dia de louvor à figura daquele que foi um dos maiores cartunistas do Brasil. Portanto, no dia de hoje a Academia Caratinguense de Letras não poderia se calar perante essa grande homenagem que um dos seus membros presta a uma figura exponencial no desenho nacional e mundial”.

Verônica Moreira, delegada cultural da Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes (Febacla) participará da programação do Circuito Literário.

“Além de abranger mais a cultura caratinguense, esse evento também enaltece os artistas caratinguenses. Não apenas Ziraldo, que é um grande gênio da literatura, uma referência para mim, mas também os artistas aqui da cidade, os artistas contemporâneos. Como delegada cultural da FEBACLA, vou trazer dentro do circuito um evento também de outorgas e homenagens, onde o nosso querido Edra, também, vai receber uma homenagem. Ele vai receber a posse acadêmica, ocupando a cadeira de Ziraldo dentro da federação. Uma alegria realizar esse evento aqui dentro da cidade e saber que o povo e os artistas caratinguenses estão também sendo homenageados. Isso é maravilhoso”.