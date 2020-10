Caratinga avança para onda verde

Ficam autorizados funcionamento do cinema, atividades artísticas e shows em bares, por exemplo

CARATINGA- Conforme deliberação do Comitê Covid-19 do Plano Minas Consciente, foram orientadas onda verde para a microrregião de Caratinga e onda amarela para a macrorregião Vale do Aço, da qual Caratinga faz parte.

A avaliação de ondas é feita semanalmente. Com as duas indicações diferentes, cabe ao prefeito do município escolher qual onda seguir, se pela macrorregião ou pela microrregião.

A Prefeitura de Caratinga informou que vai avançar para a onda verde. Portanto, ficam permitidas outras atividades no município, sendo: artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo; cinema; feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê; parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca; bares com entretenimento (shows e espetáculos) e serviços de colocação de piercings e tatuagens.

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto 1 2 2 CARATINGA 55 41% 70% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 131 47% 41% IPATINGA 98 46% 40%

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA 1º Corte 50% 4,0 -15% -15% 2º Corte 90% 7,0 15% 15% AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência 4 4 2 1 CARATINGA 46% 22,7 -15% -38% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 56% 13,1 -10% 34% IPATINGA 73% 7,8 -6% 12%