Caratinga atinge a marca de 93% de curados da covid-19

Secretaria de Saúde atribui resultados a protocolo de tratamento precoce adotado pelo município

CARATINGA- Caratinga atingiu ontem a marca de 93% de pacientes curados da covid-19 desde o início da pandemia. O acumulado foi de 4.020 casos confirmados e 3.738 recuperados da doença.

A pneumologista do município, Maria José Ligeiro, falou sobre os dados positivos de curados. Ela considera a taxa de cura da doença no município como alta e atribui os números ao protocolo de tratamento adotado pela Secretaria de Saúde. “Até acima da média no Brasil e isso é uma boa notícia. Sinal de que o tratamento precoce que adotamos pode ter tido uma interferência em relação à finalização desses casos. Então, a recomendação é que a gente continue tentando fazer esse tratamento mais precocemente possível”.

156 casos seguiam em acompanhamento até esta terça-feira (12). Até o momento são 126 óbitos, o que corresponde a uma taxa de letalidade em torno de 3,15%. “Um pouco acima da média, mas, dentro dos padrões da nossa região, região Sudeste, dentro daquilo que era realmente o esperado”, descreve Maria José.

A médica, no entanto, deixou um alerta para toda a população para que haja a manutenção das medidas de segurança. “Chamamos atenção à população dos cuidados do distanciamento dos pacientes suspeitos, principalmente dentro do mesmo ambiente, domicílio ou trabalho. Tem que continuar, pois, só assim vamos conseguir diminuir a taxa de pacientes em acompanhamento. Esses cuidados são importantes e aqueles pacientes que apresentarem algum sintoma da doença, procurar precocemente o tratamento, para termos ainda melhor essa taxa de cura, como estamos vendo agora”.