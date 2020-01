Caratinga arrecadou R$ 29.314.212,95 em impostos

Dados se referem ao ano de 2019. Em relação a 2018, o aumento foi de 19,08%

DA REDAÇÃO- O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu a marca de R$ 2,5 trilhões em 2019 no Brasil. O valor de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes superou o total arrecadado em 2018, que foi de R$ 2,38 trilhões, alta de 5%. Em Minas Gerais, os contribuintes pagaram R$ 191,9 bilhões em tributos ao longo de 2019, respondendo por 7,5% do total nacional e 10,35% acima dos R$ 173,9 bilhões registrados em 2018.

Criado em 2005, o Impostômetro busca estimar o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União, os estados e os municípios.

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br). Na ferramenta é possível acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando com tributos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.

MUNICÍPIOS

Na região, o município de Caratinga foi o único a registrar aumento da arrecadação de impostos considerando o período 2018/2019; o percentual foi de 19,08%. Foram arrecadados R$ 29.314.212,95 em 2019 enquanto no ano de 2018 a arrecadação foi de R$ 24.616.366,02.

A maior queda na arrecadação foi registrada em Ubaporanga, com um percentual de 41,4%. A arrecadação que era de R$ 2.214.626,29 em 2018 caiu para R$ 1.297.972,65 em 2019.

Confira na tabela os comparativos de arrecadação dos dois anos e os respectivos percentuais: