Caratinga apresenta médio risco para epidemia de arboviroses

Município realiza primeiro LIRAa de 2022

CARATINGA- A equipe do Departamento de Epidemiologia e Estatística realizou, na última semana de janeiro, o primeiro LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) de 2022, que apresentou índice de 3,4% o que representa médio risco para epidemia de arboviroses no município de Caratinga.

As arboviroses como dengue, Chikungunya, Zika e febre amarela urbana, são doenças epidêmicas transmitidas pela fêmea adulta do mosquito Aedes aegypti. O crescente aumento no número de casos dessas arboviroses está diretamente associado à ampla disseminação das populações do Aedes aegypti.

Conforme o Departamento de Epidemiologia e Estatística, se comparado a anos anteriores, o resultado pode ser considerado positivo, no entanto, é possível melhorar. Se cada um fizer sua parte eliminando possíveis criadouros do mosquito, podemos atingir índices cada vez melhores.