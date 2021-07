Caratinga aplicou 13 doses de lote vencido da vacina contra Covid-19, aponta jornal Folha de São Paulo

Conforme levantamento do jornal Folha de São Paulo, com dados do Ministério da Saúde, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, dentre eles Caratinga. As doses são encaminhadas pelo Governo Federal, que entrega ao Estado, distribuindo às regionais de Saúde que, por fim, encaminham aos municípios.

O estudo aponta a aplicação de 13 doses vencidas em Caratinga, sendo oito na Superintendência de Vigilância em Saúde, quatro no ESF Santo Antônio e uma no Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher e da Criança.

O DataSUS (sistema de informações do Ministério da Saúde) identifica todas as pessoas imunizadas com um código individual, acompanhado de informações sobre idade, grupo prioritário de vacinação, data da imunização e lote da vacina recebida.

Já a data de validade de cada lote vacinal consta de outro sistema do governo federal, o Sage (Sala de Apoio à Gestão Estratégica), que registra os comprovantes de entrega dos imunizantes contra Covid-19 por estado. Em cada um desses recibos há informações públicas sobre o número do lote vacinal, a data de validade, o fabricante e a data de entrega.

A Folha cruzou as duas bases —DataSUS e Sage— a partir do número do lote das vacinas. Foram consideradas todas as imunizações do país contra Covid-19 até 19 de junho.