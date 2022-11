Caratinga Afro comemora seis anos de fundação com roda de conversa sobre “Pertencimento”

CARATINGA- Em comemoração aos seis anos de fundação, o Caratinga Afro realizará uma programação especial, na véspera do Dia da Consciência Negra. Estão previstos a roda de conversa sobre o tema “Pertencimento” com a assistente social Beatriz Faustino, exibição do Filme “Medida Provisória”, debate com a psicóloga Pâmela Rocha e advogada Doriane Carvalho, além de manifestações artísticas livres.

O encontro é promovido com direção e produção de Ana Paula Faustino, idealizadora do projeto Caratinga Afro, que vem desenvolvendo na cidade e região ações que visam o conhecimento e empoderamento da arte e cultura afrobrasileira. “Estamos muito felizes em fazer parte da programação da Semana da Consciência Negra do Casarão das Artes. O dia 19 foi escolhido justamente para entendermos que precisamos falar sobre o tema durante todo o ano e não um único dia. O Caratinga Afro vem ramificando as suas abordagens durante os anos e vamos finalizar com muito pertencimento o ano de 2022. Ano que vem tem surpresa boa para Caratinga, aguardem”, finaliza Ana Paula.

O evento será realizado na Fundação Casarão das Artes, às 15h, no sábado (19). A entrada é gratuita.