Caratinga adere a programa de melhoramento genético bovino

Em parceria com líder mundial na tecnologia de inseminação artificial, projeto deve começar por pecuaristas de Santo Antônio do Manhuaçu

CARATINGA- O município de Caratinga, através da Secretaria de Agricultura, assinou acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) para adesão ao Programa “Mais Pecuária Brasil”.

Trata-se de um programa de melhoramento genético, levando a biotecnologia para os agropecuaristas familiares, além de desenvolver a cadeia produtiva dos municípios e fortalecer a economia dos estados. No município, o projeto deve começar pelos pecuaristas do distrito de Santo Antônio do Manhuaçu.

Informações da Conafer citam a parceria com a líder mundial na tecnologia de inseminação artificial, a Alta Genetics, com o objetivo de “desenvolver os rebanhos bovinos, de corte e leite, em todo o país, contribuindo decisivamente para o crescimento socioeconômico dos pecuaristas agrofamiliares brasileiros”. O programa tem a duração de quatro anos para ocorrer o efetivo melhoramento genético.

De acordo com a Conafer é realizada a doação de sêmens aos pequenos pecuaristas de estados e municípios, atingindo milhares de produtores em todo o território nacional. Para desenvolver o +Pecuária Brasil, os corpos técnicos da Conafer e da Alta Genetics darão o treinamento de nivelamento dos técnicos das secretarias de forma presencial. Às secretarias cabe a definição de um corpo técnico para elaborar o plano de trabalho e implantar o +Pecuária Brasil por meio da seleção dos pecuaristas que tenham propriedades em boas condições sanitárias e nutricionais do rebanho.

A entrega das prenhezes ao pequeno produtor é o foco do +Pecuária. “São projetadas até 2025, 1 milhão de prenhezes, todas viabilizadas pela entrega de semêns e insumos, com a efetiva inseminação e acompanhamento da gestação pelos técnicos da Conafer até a prenhez do animal”, afirma.

A Conafer também frisa que a tecnologia da inseminação artificial atua no “aumento de produção de arrobas por hectare, no tamanho da carcaça, na fertilidade, na eficiência alimentar, na resistência a doenças. Em resumo: o melhoramento genético diminui o custo e aumenta a produção”.