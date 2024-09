Caratinga abre mais vagas para cursos técnicos gratuitos

5ª edição do Trilhas de Futuro

CARATINGA- Desta terça-feira (10), até o dia 23 de setembro, estão abertas as inscrições para a quinta edição do Trilhas de Futuro, que oferece 40 mil novas vagas em cursos técnicos gratuitos e transformadores.

Criado em 2021 pelo Governo de Minas, por meio Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o projeto rapidamente se tornou pioneiro e referência nacional. Oferecendo cursos técnicos gratuitos em instituições públicas e privadas, o projeto também fornece ajuda de custo para alimentação e transporte.

Nesta edição, o Trilhas de Futuro terá 40 mil novas vagas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Novidades

Com o sucesso do projeto e a constante necessidade de atender a demanda de mão de obra do mercado de trabalho, o Governo de Minas nesta quinta edição do Trilhas de Futuro ampliou a disponibilidade de cursos técnicos em mais municípios.

O projeto ampliou seu alcance para 99 cursos que poderão ser disponibilizados em 157 municípios, dependendo da demanda durante o período de inscrições e da alocação dos estudantes. Entre as qualificações estão Agente Comunitário de Saúde, Brinquedoteca, Calçados, Cervejaria, Conservação e Restauro, Celulose e Papel, Fundição, Massoterapia, Panificação, entre outros.

Em comparação com a quarta edição, foram contemplados 25 novos cursos e 32 municípios. Essa expansão reflete o crescimento e a ampliação da política de capacitação, mantendo os critérios técnicos de priorização.

Os interessados em garantir uma vaga nas formações técnicas gratuitas já podem acessar este documento para verificar as opções disponíveis em sua região. O catálogo inclui informações sobre as instituições participantes, os cursos oferecidos e os municípios com vagas abertas.

Outra grande novidade desta edição é a inclusão de estudantes do 1º ano do ensino médio. Agora, desde que apresentem comprovante de matrícula para o 2º ano até o início das aulas de 2025, esses estudantes podem se inscrever para as vagas dos cursos técnicos do projeto.

O resultado da alocação dos candidatos estará disponível para consulta pelos candidatos no site no dia 11/10. Já as matrículas para os candidatos alocados deverão ser realizadas presencialmente nas instituições de ensino entre 15 e 29/10. As aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2025.

Critérios

Para participar do Trilhas e concorrer a uma das 40 mil vagas disponibilizadas, os interessados precisam seguir os critérios estabelecidos pela Resolução Nº 5.047.

O encaminhamento para a matrícula dos candidatos inscritos no projeto será realizado de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições, no endereço e turno indicado pelos estudantes, respeitando os critérios preestabelecidos.

CURSOS DISPONÍVEIS PARA A REGIÃO DE CARATINGA:

Radiologia

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

40 vagas- Noite

Vigilância em Saúde

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

80 vagas- Noite

Serviços jurídicos

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

80 vagas- Noite

Logística

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

100 vagas-Noite

Vendas

Colégio Expoente

Rua Coronel Pedro Martins- 209 – Centro

100 vagas-Noite

Segurança do Trabalho

Colégio Expoente

Rua Coronel Pedro Martins- 209 – Centro

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

Total 200 vagas-Noite

Edificações

Colégio Expoente

Rua Coronel Pedro Martins- 209 – Centro

100 vagas- Noite

Farmácia

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

40 vagas- Noite

Enfermagem

Colégio Expoente

Rua Coronel Pedro Martins- 209 – Centro

100 vagas-Noite

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

100 vagas-Noite

Programação de Jogos Digitais

Colégio Expoente

Rua Coronel Pedro Martins- 209 – Centro

40 vagas- Noite

Saúde Bucal

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

100 vagas-Noite

Agropecuária

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

40 vagas-Noite

Estética

Fundação Educacional de Caratinga

Avenida Moacyr de Mattos- 49 – Centro

40 vagas-Noite

