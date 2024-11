Capturado em Simonésia detento que fugiu da penitenciária de Ponte Nova

SIMONÉSIA – Um detento, 24 anos, que fugiu da penitenciária de Ponte Nova foi capturado neste domingo (24) no bairro Bom Sucesso, em Simonésia. Arma e munições foram apreendidas durante a abordagem feita pela Polícia Militar.

A equipe policial deparou com uma motocicleta, com dois ocupantes que ao perceberem a presença policial, o condutor realizou uma manobra tentando fugir do local. Durante a manobra o passageiro acabou caindo do veículo e ao tentar fugir correndo foi abordado. Durante a busca pessoal foi encontrada uma pistola calibre 9 mm, com 12 munições.

Ao ser realizada consulta dos dados do autor junto ao sistema informatizado foi constatado que ele se encontrava foragido da penitenciária de Ponte Nova desde o dia 28/10, quando ocorreu uma fuga de presos.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.