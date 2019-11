Cápsulas com cocaína e pedras de crack recolhidas no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Dois menores, 15 e 16 respectivamente, foram apreendidos na manhã de ontem na rua Professora Mariana Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante a abordagem, a Polícia Militar recolheu 23 cápsulas com cocaína, 13 pedras de crack e 320 reais.

A PM recebeu denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas e foi averiguar. Os menores foram abordados e com eles foram encontrados o dinheiro, mas eles não souberam informar a procedência. Após buscas no local foram encontrados, embaixo de entulhos, as cápsulas com cocaína e as pedras de crack.

Os menores foram apreendidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil.