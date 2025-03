Capotamento de ônibus deixa sete feridos em Ipatinga

IPATINGA – Um capotamento envolvendo um ônibus urbano na Avenida Usiminas, no bairro Bela Vista, em Ipatinga, mobilizou equipes de resgate e atendimento de emergência na manhã desta terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta das 11h40, quando o ônibus caiu em uma barreira na altura do bairro, deixando sete pessoas feridas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Militar foram imediatamente acionadas para o local. Ao chegar, os socorristas encontraram cinco passageiros fora do veículo, quatro dos quais com ferimentos leves. Essas vítimas foram rapidamente conduzidas a unidades de saúde pela ambulância do UsiSaúde. A quinta vítima, uma mulher, foi lançada para fora do ônibus no momento da queda e se queixava de dores nas costelas. Ela foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada para o hospital.

Dentro do ônibus, duas vítimas apresentavam lesões mais graves. O motorista estava preso ao veículo e foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Consciente, mas desorientado, ele sofreu fratura no punho e há suspeita de lesão na coluna. Após ser retirado, ele foi transportado pelo SAMU. A última vítima, que estava na parte traseira do veículo, foi encontrada inconsciente e com suspeita de traumatismo cranioencefálico grave (TCE). Ela foi resgatada pelos bombeiros e, após os primeiros atendimentos, foi encaminhada pelo SAMU para o hospital.

Ao longo da operação, o local do acidente foi isolado, enquanto a Polícia Militar e a equipe de auto-socorro trabalhavam na retirada do veículo. Não houve vítimas fatais no acidente.

No total, seis viaturas foram empenhadas: cinco do Corpo de Bombeiros, quatro do SAMU e duas da Polícia Militar. A situação foi finalizada por volta das 12h40, e o local ficou sob a responsabilidade da PMMG.