Capoeira de Caratinga se destaca no Rio de Janeiro

CARATINGA- A Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira, escola Abadá Capoeira de Caratinga, participou do Festival Nacional da Arte Capoeira e dos XIV Jogos Brasileiros Abada Capoeira 2024, no Rio de Janeiro.

O festival reuniu capoeiristas da Abada de todo o Brasil e de mais de 70 países. O capoeirista caratinguense Derleon Lima Vieira conquistou o troféu de terceiro lugar.

José Roberto Rodrigues, o Mestiço, destaca que a Abada Capoeira está em Caratinga há quase 15 anos. Ele ainda destaca a participação da equipa na competição. “Um dos maiores eventos de capoeira da atualidade e que envolve várias atividades, palestras, cursos técnicos e a competição. Essa edição foi particularmente muito especial para nós da Abadá Capoeira Caratinga, que nós tivemos dois integrantes aqui do nosso núcleo que se tornaram instrutores nesse evento. E um desses integrantes competiu e conseguiu a terceira colocação na categoria dele nos Jogos Brasileiros”.

Mestiço frisa que a capoeira não é só esporte, mas também cultura, que deve ser difundida. E a necessidade de mais competições em Caratinga e região voltadas para a modalidade. “Capoeira é uma arte que engloba várias artes. A capoeira traz vários benefícios, e às vezes a sociedade em geral desconhece um pouco do quão abrangente a capoeira é, inclusive das competições, que aqui na nossa região não são muito difundidas. A capoeira aqui já é bem conhecida, mas, as competições acontecem geralmente aqui em Minas Gerais, mais na capital.

Trata-se de um projeto social, portanto, não tem custo e as portas estão abertas para quem desejar fazer parte. “A gente desenvolve às segundas e quintas-feiras na Funcime, das 19h às 20h o trabalho infantil e das 20h às 22h o trabalho adulto. E temos outros núcleos na cidade também, são desenvolvidos por alunos que já se graduaram e hoje estão desenvolvendo”.

Parcerias também são bem-vindas para que o projeto continue absorvendo cada vez mais atletas e que eles possam representar Caratinga nas competições. Buscamos, sempre que vamos realizar nossos eventos, as trocas de graduações, parcerias na iniciativa privada. A gente procura os empresários locais, ou fazemos campanhas entre nós mesmos. Para angariar fundos para uniformizar, são muitas crianças para participar dos eventos, também para levar nessas competições. Precisamos muito de parceiros. Se você se interessa pode fazer contato nas redes sociais da Abada Capoeira Caratinga ou através do WhatsApp também telefone (33) 99927-2469. É só fazer contato com a gente”.

Derleon Lima Vieira, que pratica capoeira há 13 anos, destaca a satisfação da conquista do terceiro lugar na competição. “Esse é um evento de grandiosidade da nossa escola, os Jogos Brasileiros. O tema desse ano foi a identidade, que é um tema muito importante. Esse resultado se deu ao fruto de uma rifa que eu fiz com os meus amigos e apoiadores”.

Para Derleon, assim como foi o tema da escola, a capoeira hoje é sua identidade. “Aonde eu vou, o que eu faço, a capoeira me ajudou. E tudo como um projeto social. Hoje eu viajo o mundo, conheço gente de todo canto do Brasil e do mundo afora graças à capoeira. A capoeira ajuda particularmente na minha forma física, nos afazeres que eu tenho, no meu dia a dia. A capoeira está ligada em tudo, em todo o meu cotidiano”.

Deleon Euclides da Silveira, que também participou da competição e se tornou instrutor no evento, capoeirista desde a infância, acredita no poder transformador do trabalho social. “Comecei muito novo, mas, me filiei na Abada Capoeira em2015. Desde então venho acompanhando os trabalhos. E nessas viagens, projetos sociais, tenho até meus projetos também. No Bairro Esplanada, na AMAC. Como a gente vem de projeto social, procura estar sempre tentando apoiar para dar continuidade no trabalho, para não deixar morrer e crescer cada vez mais”.

Um estilo de vida, que proporciona saúde e bem-estar é a forma como Deleon define a capoeira. “Ajuda no convívio diário, ciclo de amizade, que sempre quem tá mais próximo, a gente leva no dia a dia, os nossos companheiros de treino. Sempre um procurando puxar o outro pra fazer um outro tipo de esporte também, academia ou ir correr, fazer alguma coisa. A capoeira em si envolve a gente, procurando mais coisas relacionadas a esporte, coisas melhores pra saúde da gente”.