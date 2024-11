Capital do café: Sistema Agricultura tem programação diversificada na SIC 2024

Plantões técnicos, concurso de qualidade, degustações e mais – Seapa e vinculadas terão opções para produtores e visitantes na 12ª Semana Internacional do Café

BELO HORIZONTE – De 20 a 22 de novembro, Belo Horizonte se torna a capital mundial do café com a realização da Semana Internacional do Café – SIC 2024. Em sua 12ª edição, a feira terá participação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e suas vinculadas (Emater-MG, Epamig e Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA). O evento será no Expominas, com o tema: “Como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café”.

O Governo de Minas preparou uma programação robusta e diversificada para os produtores rurais nos três dias de evento. O café é, hoje, o maior destaque nas exportações de produtos agropecuários do estado, batendo sucessivos recordes em receita e embarque. No último levantamento, o grão e seus derivados responderam por cerca de 42% dos envios para o exterior.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, destaca que a SIC é uma vitrine do trabalho para aprimorar a cadeia de produção dos cafés. “O sucesso do café de Minas Gerais é prova de que investir em tecnologia, inovações, assistência técnica e equilíbrio com o meio ambiente dá resultados”, aponta.

Com foco em negócios e B2B, a SIC reúne diversos profissionais do mercado do café. Desde grandes produtores àqueles que estão se preparando para abrir a própria cafeteria. Além de representantes de empresas que atuam em todas as etapas da cadeia produtiva (seleção, processamento e embalagem do grão), agrônomos, mestres de torra, baristas e representantes de setores complementares, como o de leites vegetais. A expectativa é movimentar cerca de R$ 60 milhões em negócios e receber 20 mil participantes de 40 países.

Atividades no estande

Quem passar pelo estande da Seapa na Semana Internacional do Café vai degustar cafés especiais de produtores assistidos pela Emater por meio do Programa Certifica Minas – Café. Cerca de 100 deles, inclusive, virão ao evento na caravana organizada pela empresa. Os cafeicultores e um grupo de 130 extensionistas rurais de todo o estado irão participar de três cuppings e da final do Concurso de Qualidade da Emater.

A Epamig e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) oferecerão plantões técnicos com seus especialistas no estande da Seapa. Cafés especiais produzidos com tecnologias desenvolvidas e testadas pela Epamig em seus campos experimentais também estarão disponíveis para degustação. A entidade também lança, no estande da Seapa, no dia 20, às 15 horas, o Informe Agropecuário n.º 327, cujo tema é “Inovações na pós-colheita e qualidade do café”.

Para investir

Também haverá plantão técnico do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para informações sobre linhas de crédito para comercialização, compra e venda e capital de giro. Os financiamentos são realizados por meio de diversas linhas, principalmente o Funcafé, que permite apoiar produtores. Para a Safra 2024/2025, o BDMG oferta R$ 1,4 bilhão em crédito para o agronegócio, sendo R$ 231 milhões só para o Funcafé.

“O BDMG garante o suporte aos produtores mineiros para que se tornem mais competitivos e fortes no mercado. Cada crédito liberado tem impactos que ultrapassam os limites das propriedades, pois são convertidos em mais desenvolvimento regional, emprego e renda na ponta, repercutindo em todo o Estado”, afirma o presidente do Banco, Gabriel Viégas Neto.

A SIC é uma realização Espresso&CO, Sistema Faemg Senar, Sebrae e Governo do estado de Minas Gerais, com apoio institucional do Sistema Ocemg. O evento é gratuito para produtores rurais, empresas da área (visitantes com CNPJ) e visitantes internacionais. Pessoas físicas têm acesso por meio da compra de ingresso (R$70,00 para os três dias).

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Assessoria de Comunicação Social