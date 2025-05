HNSA inaugura Capela de São Padre Pio e Santa Teresinha

Na manhã de sábado (24), o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), em Caratinga, comemorou seus 108 anos de fundação com a inauguração de um novo espaço de espiritualidade: a Capela dedicada a São Padre Pio e a Santa Teresinha do Menino Jesus. O momento especial foi marcado por uma missa solene presidida por Dom Juarez Delorto Secco, Bispo Diocesano de Caratinga, e concelebrada por Dom Emanuel Messias de Oliveira, Bispo Emérito; pelo Pe. Moacir Ramos Nogueira, provedor-presidente do HNSA e pároco da Catedral São João Batista; e pelo Pe. Leandro Alcides Pereira, vigário paroquial da Catedral.

Mais que uma construção física, a Capela representa um espaço de refúgio espiritual para pacientes, familiares e colaboradores do hospital. A iniciativa nasceu de promessas individuais que se encontraram pela fé. “Ao visitar a Itália, eu conheci as obras do Padre Pio, em especial o Hospital Casa Alívio do Sofrimento, e voltei com o desejo e a promessa de fazer uma capela em homenagem ao São Padre Pio. Em conversa com Marilene Godinho, ela me contou que também tinha uma promessa de construir uma capela para a Santa Teresinha do Menino Jesus. Nesse encontro de fé, trabalhamos juntos e com o apoio da comunidade foi possível cumprir essas promessas”, explicou Pe. Moacir.

A Capela permanecerá aberta durante o dia e, em breve, um padre capelão será designado para acompanhar espiritualmente os pacientes e familiares, celebrar missas semanais, oferecer a unção dos enfermos e prestar direção espiritual àqueles que buscam conforto.

Dom Juarez destacou a importância do novo espaço como parte do cuidado integral com os que sofrem. “Por meio da Capela, reforçamos o encontro com Deus para as pessoas que passam por momentos de sofrimento, de angústia e até de agradecimento. Iremos nomear um padre capelão para nos ajudar nessa missão de acolhimento”, afirmou o bispo.

A construção da Capela é um gesto simbólico e concreto do compromisso do HNSA com o cuidado humanizado e integral. “Mais do que cuidar da saúde física, queremos também acolher espiritualmente aqueles que buscam conforto em Deus”, enfatizou o Pe. Moacir.

A direção do Hospital agradeceu a todos que contribuíram para a realização desse sonho. Ao completar 108 anos de história, o HNSA reforça sua missão de cuidar da vida com dedicação, fé e esperança.