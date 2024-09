Capacitações gratuitas na região

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar, em parceria com diversas entidades cooperadas, promoverá 17 cursos, sendo 14 de Formação Profissional Rural (FPR) e 3 de Promoção Social (PS), em municípios dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As capacitações oferecem oportunidades para produtores rurais e comunidades aprimorarem suas habilidades em áreas fundamentais para o desenvolvimento agropecuário e a melhoria do bem-estar social.

Os cursos serão realizados entre os dias 30 de setembro e 5 de outubro, com foco em temáticas como doma racional de equídeos, inseminação artificial, operação de motosserra, equitação e produção artesanal de quitandas mineiras, entre outros. A programação inclui também capacitações voltadas para produtores rurais na olericultura, soldagem com eletrodo revestido e segurança em atividades turísticas. A relação completa dos cursos está disponível no site: www.senarminas.org.br

Os municípios contemplados são: Aimorés, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Caraí, Inhapim, Ipanema, Ipatinga, Itambacuri, Malacacheta, Materlândia, Sabinópolis, São Domingos das Dores, Senhora do Porto, Virginópolis.

Essa iniciativa reforça o compromisso do Sistema Faemg Senar em promover o desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento das comunidades agrícolas da região.

Os eventos são realizados sem custo para os participantes, com o objetivo de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar as entidades cooperadas de cada município, que coordenam as inscrições e mobilização dos participantes.0

Confira as oportunidades para a região:

