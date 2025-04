Capacitações gratuitas na região

Cursos acontecem até o dia 5 de abril

DA REDAÇÃO- O Sistema Faemg Senar, em parceria com Sindicatos dos Produtores Rurais e outras entidades cooperadas, promove uma série de cursos gratuitos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) em diversos municípios.

As capacitações, que serão realizadas até o dia 5 de abril, têm como objetivo fortalecer o setor agropecuário e fomentar o desenvolvimento social no campo, oferecendo aos participantes a oportunidade de adquirir novas habilidades e ampliar a visão empreendedora.

A programação inclui treinamentos como o curso de Construção de Fossa Séptica Ecológica em Santana do Paraíso, Trabalhador da avicultura de postura / Básica – Frango e Galinha Caipira em Caratinga, Agente do Turismo Rural – Comercialização de Produtos e Negócios Turísticos em Ipatinga, Barista em São Domingos das Dores, Construções Rurais em Nanuque; e Vaqueiro em Teófilo Otoni e Carlos Chagas, além de diversas outras capacitações voltadas para o aprimoramento das atividades rurais.

Ao todo, serão promovidos 47 cursos gratuitos distribuídos em 30 municípios, abrangendo diversas áreas do meio rural. Os cursos acontecerão nos seguintes municípios: Águas Formosas, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Carlos Chagas, Córrego Novo, Crisólita, Guanhães, Ipanema, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Ladainha, Malacacheta, Marliéria, Mutum, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Peçanha, Piedade de Caratinga, Sabinópolis, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São João do Oriente, Serra dos Aimorés, Tarumirim, Teófilo Otoni, Ubaporanga.

Os cursos são oferecidos gratuitamente, com o intuito de fomentar a capacitação e qualificação no meio rural. Para mais informações, os interessados devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais ou as entidades cooperadas de cada município, responsáveis pela organização das inscrições e mobilização dos participantes.

Confira:

Barista

Data: 02/04/25 a 03/04/25

Município: São Domingos das Dores

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Wagner Teixeira Celular: (33) 99914-9900

Criador de peixes / Tanque escavado

Data: 01/04/25 a 05/04/25

Município: Córrego Novo

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623

Instalador de sistemas fotovoltaicos / Célula Fotovoltaica – Instalação Off Grid

Data: 01/04/25 a 03/04/25

Município: Ubaporanga

Contato: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ubaporanga

Mobilizador: Edson Duarte dos Santos

Celular: (33) 98404-2796

Instalador de sistemas fotovoltaicos / Usinas Fotovoltaicas – Estudo de Viabilidade

Data: 04/04/25 a 05/04/25

Município: Ubaporanga

Contato: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ubaporanga

Mobilizador: Edson Duarte dos Santos

Celular: (33) 98404-2796

Operador de aeronaves não tripuladas / DRONE (Asa Rotativa) – Operações Básicas

Data: 31/03/25 a 02/04/25

Município: São Domingos das Dores

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Wagner Teixeira Pinto

Celular: (33) 99914-9900

Operador de aeronaves não tripuladas / DRONE (Asa Rotativa) – Pulverização de Defensivos Agrícolas

Data: 03/04/25 a 05/04/25

Município: Piedade de Caratinga

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Wagner Teixeira Pinto

Celular: (33) 99914-9900

Trabalhador Agrícola na Olericultura (Convencional) / Implantação

Data: 02/04/25 a 04/04/25

Município: Caratinga

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Samuel Gonçalves Batista

Celular: (33) 99973-7842

Trabalhador da avicultura de postura / Básica – Frango e Galinha Caipira

Data: 02/04/25 a 04/04/25

Município: Caratinga

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

Telefone: (33) 3321-3194

Mobilizador: Samuel Gonçalves Batista

Celular: (33) 99973-7842

Trabalhador da Mecanização Agrícola / (Solda) Arco Elétrico – Com Eletrodo Revestido

Data: 31/03/25 a 02/04/25

Município: Ubaporanga

Contato: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga

Mobilizador: Edson Duarte dos Santos

Celular: (33) 98404-2796

Trabalhador na Manutenção e Operação de Motocicletas

Data: 31/03/25 a 02/04/25

Município: Bom Jesus do Galho

Contato: Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus do Galho

Telefone: (33) 3354-1278

Mobilizador: Rodrigo Pereira da Silva

Celular: (33) 98861-6623