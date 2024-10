Capacitação profissional

Curso Técnico em Estética da Escola Professor Jairo Grossi oferece workshop de técnicas que são tendência no mercado da beleza

DA REDAÇÃO – Na última terça-feira (07), o curso técnico em Estética da Escola Professor Jairo Grossi entregou certificados aos alunos do workshop livre de Hidra Gloss e Brow Lamination. A capacitação foi ministrada pela instrutora Sabrina Ribeiro, do Centro de Formação Beauty Academy.

De acordo com a instrutora, os procedimentos estéticos ensinados são uma grande tendência no mercado de beleza atualmente. “É uma verdadeira virada de chave, porque elas saem da aula com o certificado, o que já é uma possibilidade de fazer renda extra. O mercado da beleza só cresce, e muitas mulheres estão tomando consciência disso”, declara Sabrina Ribeiro.

Entre os estudantes que participaram do workshop, está Thalia Gomes. Ela acredita que os conhecimentos adquiridos podem fazer a diferença na formação que vem recebendo. “É uma capacitação que muitas pessoas não têm como investir agora, muito boa e muito completa. Comecei o curso técnico em Estética pelo projeto Trilhas de Futuro pensando em aprimorar conceitos que já conhecia, por trabalhar como modelo e influenciadora digital. E vejo muitas oportunidades se abrirem, quero montar meu estúdio e começar a atender logo”, conta.

A professora Jaqueline Maimone destaca que o workshop é fruto de uma das muitas parcerias que a Escola Professor Jairo Grossi mantém com empresas do mercado de estética. “Essas parcerias nos possibilitam oferecer capacitações de forma gratuita. Este curso, oferecido pela Sabrina Ribeiro, tem um valor de mercado de mil e quinhentos reais, e cada aluna pôde fazer sem custo, com direito a certificado. Até eu participei, e gostei bastante”, destaca a docente.