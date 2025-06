Capacitação em Saúde Bucal reforça a Atenção Primária nos municípios da SRS Manhuaçu

MANHUAÇU – Com o objetivo de fortalecer as equipes de Saúde Bucal e aprimorar os indicadores do componente de qualidade da Atenção Primária, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu promoveu, nesta segunda-feira (23), uma capacitação sobre o Tratamento Restaurador Atraumático (ART). A ação reuniu cirurgiões-dentistas dos municípios das microrregiões de saúde de Carangola e Manhuaçu, com foco na qualificação profissional e na ampliação do acesso e da resolutividade dos serviços de saúde bucal.

A atividade foi coordenada pela Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (CRAS) da SRS Manhuaçu, que identificou a necessidade de apoiar tecnicamente os municípios diante dos desafios na execução dos procedimentos preconizados.

“Convidamos os 34 municípios da nossa área de abrangência, pois sabemos da importância desse indicador e identificamos que alguns municípios enfrentam dificuldades. Nossa equipe está sempre atenta e, sempre que necessário, promovemos capacitações como esta”, explicou Brígida Martins, referência técnica em Saúde Bucal da SRS Manhuaçu. Ela também destacou o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Manhumirim na realização do evento, reforçando o compromisso conjunto com o fortalecimento da Atenção Primária na região.

A capacitação contou com a participação da odontopediatra Eliane Portes Miranda, que apresentou orientações práticas sobre a técnica do ART, contribuindo para o esclarecimento de dúvidas e o uso correto do método nas rotinas clínicas dos profissionais.

A secretária municipal de Saúde de Manhumirim, Marta Aparecida da Silva Heringer, ressaltou a importância do alinhamento entre o município e a SRS, com foco na prevenção. “A maioria dos projetos da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde está voltada para o resgate da prevenção e o fortalecimento da Atenção Primária, e nós estamos alinhados com essa diretriz”, afirmou.

A odontóloga Laila Santana, do município de Santa Margarida, elogiou a iniciativa e destacou os benefícios para a população. “Quando atuamos com segurança e clareza, a aceitação dos pacientes, pais e responsáveis é muito maior. Capacitações como essa são fundamentais para o fortalecimento da saúde bucal e da Atenção Primária”, afirmou.

Sobre o Tratamento Restaurador Atraumático (ART)

O ART é uma técnica minimamente invasiva, que consiste na remoção do tecido cariado com instrumentos manuais e posterior restauração com material adesivo de alta resistência. É amplamente utilizado em comunidades com acesso restrito a recursos tecnológicos, sendo adotado pelo Governo de Minas Gerais como estratégia de prevenção e promoção da saúde bucal no âmbito da Atenção Primária, contribuindo para um cuidado integral e humanizado à população.

Texto e Fotos: Antonio Rodrigues / ASCOM SRS Manhuaçu