Capacitação de Professores no Colégio Expoente com o Sistema Anglo

CARATINGA– Durante a Semana Pedagógica do colégio Expoente, os professores participaram de uma capacitação especial promovida pelo Sistema de Ensino Anglo. “O treinamento reforça o compromisso da escola em oferecer uma educação de qualidade, alinhando-se a um dos sistemas de ensino mais tradicionais e reconhecidos do Brasil”, informa a direção.

A capacitação foi conduzida pela assessora pedagógica do Sistema Anglo, Andréa Desbessel, acompanhada pela diretora do colégio Expoente, Marliane Fully.

Para a diretora, o diferencial do sistema está na metodologia inovadora, que potencializa o aprendizado dos estudantes. “A liderança escolar eficaz, a aprendizagem com alegria, a autonomia e a responsabilização dos alunos são pilares fundamentais do Sistema Anglo de Ensino, que há quase 70 anos transforma o desenvolvimento estudantil”, destacou Marliane Fully.

Além de preparar os alunos para os desafios contemporâneos, como o avanço tecnológico e as novas exigências do mercado de trabalho, o sistema também fortalece a base educacional dos estudantes para que tenham um excelente desempenho em vestibulares, concursos e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).