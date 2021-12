Cantora sertaneja de 15 anos fala de sua paixão pela música

Ellen Kelly é de Inhapim, e além de cantora é compositora

CARATINGA – A música sertaneja faz o maior sucesso entre as pessoas, independentemente da idade. Vários cantores estão estourados, e as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo sertanejo. Ellen Kelly Silva Oliveira, 15 anos, de Inhapim, também ama o sertanejo, e além de cantora, é compositora. A jovem participou do “Conectados com Marcy Lopes”, falou de sua carreira e projetos para 2022.

Sua primeira experiência com a música foi com qual idade?

Profissionalmente me apresentando em palcos e em rádios foi a partir dos oitos anos, mas cantei na igreja desde os três anos. Sempre tive contato com a música.

Quando você sobe no palco dá um frio na barriga ou isso é normal para você?

Sempre dá. Porque não tem como não sentir, é uma euforia, dá uma felicidade, mistura todos os sentimentos. Então sempre tenho um friozinho na barriga, é muito bom, amo cantar, é a minha vida subir no palco, cantar e transmitir alegria para o público.

Você tem quinze anos, isso te atrapalha, ou as pessoas ficam mais encantadas?

Acho que tudo nessa vida tem as suas dificuldades, mas eu acho que é importante sempre lutar, buscar seus objetivos, seus sonhos fazer aquilo que te faz bem.

Você canta apenas o estilo sertanejo ou outros também?

Meu estilo principal é o sertanejo com certeza, mas nos meus shows sempre tem também um pizeiro, que acho que não pode faltar, o povo gosta bastante. Também sempre tem outros estilozinhos especiais, por exemplo, casamentos que eu trabalho também, mas o principal é o sertanejo.

Você ensaia muito, faz aulas de música?

Então, aulas de música eu não faço, já comecei a fazer, mas aí tive que parar. Estou sempre ensaiando, geralmente é um pouco difícil por conta da escola, mas estou sempre aperfeiçoando, dando o meu melhor nos palcos, todos os dias aprendo algo diferente para levar ao meu público.

Você cuida da sua voz?

Sempre estou fazendo exercícios vocais e nebulização porque tenho rinite.

Queria que você falasse do lançamento do seu videoclipe e da sua música.

Inclusive está em todas as plataformas digitais, vocês podem acessar “Você não me liga” tanto pelo meu Instagram que é ellenkelley.oficial e no meu YouTube inclusive, que está o videoclipe dela, que é ‘Ellen Kelly Princesinha da Música Sertaneja’, e podem estar me marcando nas redes sociais que eu reposto todo mundo.

Quais são seus projetos para 2022?

Já está batendo na porta né? Espero que 2022 seja bom pra todos nós, seja um ano de muita esperança, inclusive vou para Convenção Nacional de Talentos da BR-People, que vai ser lá no Rio de Janeiro. Fiz uma seletiva deles e fui aprovada, e agora faço parte da família BR-People, e no dia 28 de janeiro estarei indo pra lá. Então como eu disse a minha música é a minha vida, sempre estarei atualizando as minhas redes sociais, inclusive já estou com umas composições aí.

PING-PONG

– Infância: Nostalgia

– Palco: Alegria

– Sonho: Felicidade

– Natal: Esperança