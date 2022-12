Cantora Nanda Oliveira tem quase 100 composições autorais

CARATINGA – Dona de quase 100 composições autorais, a cantora Nanda Oliveira, que é de Manhuaçu, esteve essa semana no podcast “Conectados com Marcy Lopes”.

Nanda contou que cantarola desde criança, mas devido uma infância humilde nunca pensou que poderia se tornar uma cantora profissional. “Lembro também que eu era uma criança muito medrosa, depois que vi a Xuxa falando que ‘quem canta seus males espanta’, comecei a cantar toda vez que eu estava com medo, principalmente do escuro. Hoje tenho 32 anos, sou casada com o Makson, faço shows acústicos e com banda em Manhuaçu e região, e se chamar pra mais longe vou também”, destacou a cantora e compositora.

A cantora disse ainda que começou trabalhar em suas composições em setembro de 2021, porque Marília Mendonça disse que iria ajudar os compositores da forma que foi ajudada um dia. “Tive que aprender a cadastrar as músicas e terminar para mandar para a ‘rainha da sofrência’, todos os dias eu checava meu e-mail para ver se tinha resposta, mas ela faleceu no dia do aniversário de Manhuaçu, 5 de novembro”, lembrou Nanda Oliveira.

Nanda avisa que em breve suas composições estarão nas plataformas digitais.

