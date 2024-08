Cantora Evellin, de Ipatinga, confirmada em reality musical da Globo

Cantora representará sua cidade em programa de confinamento com provas e shows ao vivo

A cantora Evellin, natural de Ipatinga, está entre os participantes do novo reality show “Estrela da Casa”, que estreia na próxima terça-feira (13) na Globo. A atração, comandada por Ana Clara, combina a busca por um novo astro da música com a dinâmica de um reality de confinamento, onde os participantes enfrentam provas, desafios e participam de shows ao vivo.

O anúncio oficial da participação de Evellin foi celebrado nas redes sociais pelo prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes. Em sua postagem, ele destacou o orgulho da cidade: “Parabéns @oficialevellin e boa sorte! Estamos todos na torcida. É Ipatinga no @estreladacasaglobo”.

Na última quinta-feira (8), uma coletiva de imprensa realizada nos Estúdios Globo revelou mais detalhes sobre a atração, que conta com a direção de Boninho, responsável pelo gênero Variedades e Realities da emissora, Rodrigo Dourado, diretor artístico, e Maiana Timoner, gerente de produção. O evento, que também marcou a inauguração do Centro de Produção de Realities da Globo, contou com a presença de jornalistas e influenciadores, e foi apenas a primeira ação do “Estrela Day”, culminando na revelação dos 14 participantes da primeira temporada.

Com grandes expectativas, o programa promete uma competição acirrada e momentos emocionantes, enquanto Evellin se prepara para representar Ipatinga e conquistar o público em busca do título de nova estrela da música brasileira.

Fonte: Plox