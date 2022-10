Cantor sertanejo Hugo Faria mostra seu talento no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – Apaixonado pelo sertanejo raiz, Hugo Faria participou essa semana do programa Conectados com Marcy Lopes, onde falou de sua carreira e mostrou um pouco do seu talento musical.

Hugo Faria nasceu em Santa Bárbara do Leste e aos nove anos começou a despertar o desejo pela música, quando entrou para a equipe de louvor dos jovens da igreja de sua comunidade.

Em 2011 fez sua primeira apresentação como cantor profissional em sua cidade, e seis anos depois gravou seu primeiro EP contendo duas composições autorais e três regravações.

Em 2019 gravou seu primeiro videoclipe da música “Prejudicial” e ano passado fez sucesso com “Vaqueiro Brabo”.

Para conferir tudo que aconteceu no programa basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

