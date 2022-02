Cantor caratinguense será lançado para todo o Brasil por gravadora de Goiânia

CARATINGA- O cantor Léu Araújo foi convidado, oficialmente, pela gravadora Oceano Azul, de Goiânia, para gravar seu primeiro EP autoral. O caratinguense esteve na capital nacional da música sertaneja nos últimos dias tratando dos detalhes do projeto e retorna com a certeza de que será um grande salto em sua reconhecida carreira regional. Já são doze anos no mercado da música.

O EP irá lançar a marca “Forrozão do Araújo” com composição e direção artística de grandes nomes do cenário nacional, como Maykow Melo (foto), compositor de “50 Reais” e “A Mala é Falsa”, e Cássio Sampaio (foto), compositor do hit mundial “Tchê, tcherere, tchê, tchê”.

Em breve, o cantor trará mais novidades, com músicas exclusivas para o repertório do “Forrozão do Araújo”. Acompanhe no Instagram @forrozaodoaraujooficial.