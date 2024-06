Cantor caratinguense Maykeu divulga lançamento de música

CARATINGA- O cantor caratinguense Maykeu Cevidanes Barros, o “Maykeu Sollo”, lança música inédita no próximo sábado (15): “Nos braços do personal”.

Além desta música, outras serão lançadas em parceria com o compositor Rondinelle da Silva Ferreira. Em entrevista ao DIÁRIO, Maykeu relembrou o início da carreira. “Comecei a cantar em 1997 no Coral Vila Lobos, no Bairro Santa Zita. E, tivemos a ideia de montar um grupinho de pagode, grupo Ousadia. E dali dei continuidade na música. Tive uma passagem na Bahia, um aprendizado maravilhoso na minha vida. Tive minhas dificuldades, todos nós temos, o cantor sair de casa e tentar a vida fora, sem ter apoio nenhum. Depois a gente se ajeita, primeiramente Deus”.

Conforme Maykeu, o projeto abre um novo capítulo na carreira do cantor, que deixa o interior de Minas Gerais, para buscar oportunidades em solo capixaba. “Estamos com um trabalho novo, uma música muito boa, vai ser lançada sábado agora para todos, nome dela “Nos braços do personal”, mas, não é por causa do Belo (risos). É uma música muito bacana, interessante, vale a pena seguir e curtir meu trabalho. Só tenho a agradecer ao meu amigo Rondinelle e a Caratinga também, que estou deixando a cidade, mas, meu coração fica aqui. Estou com projeto novo no Espírito Santo”.

O cantor destaca os estilos que não podem faltar nos seus shows. “O estilo que gosto mesmo é o baiano. Mas, meu trabalho hoje em bares, casamentos, é um estilo bem eclético, sertanejo, MPB, Pop Rock, Reggae, forró, axé. Um pouquinho de cada coisa. Tem sempre que diversificar o repertório”.

Maykeu finaliza convidando o público para acompanhar o lançamento pelas redes sociais, instagram @maykeusollo. “Está vindo uma música pancada aí. Nem eu estava acreditando na potência dessa música. Mas, quando fui para o estúdio e o cara fez o violão e a bateria, o sanfoneiro gravou, deu uma incorporada na música. Temos essa música, a “Fofoqueira de plantão”, que também vamos lançar”.