Cantor Caique Ferreira grava seu primeiro EP

DA REDAÇÃO- Apesar de ser tão jovem, Caique já tem uma história dentro da música. Com apenas cinco anos de idade o cantor despertou seu primeiro interesse na música, onde realizou uma apresentação na escola na qual estudava. A partir deste evento, o garoto foi se aperfeiçoando e criando paixão pela profissão.

Com seus lançamentos se repercutindo, houve-se a expansão em números de shows e admiração por parte do público de toda região.

No dia 21 de agosto, o cantor realizou seu novo projeto, o

AcusticoZeira do Caique Ferreira, gravado no Sítio Ellegance em Ubaporanga. O EP conta com uma música autoral e duas faixas de pot-pourri, agregando regravações de artistas já reconhecidos no meio sertanejo.

Este projeto teve o apoio de seu investidor que reside fora do país, juntamente com o produtor técnico Willian Martins, além da parceria com o produtor musical Juninho Gardingo. A equipe técnica foi composta pela empresa CTN Sonorização e Iluminação, filmagens a cargo das empresas Back Soluções e PS Movies, decoração ficou por conta da empresa Cenário Decor.

Caique espera que este novo projeto seja de muito sucesso e que o público ouça muito o projeto AcusticoZeira por aí.