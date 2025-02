Cantor baleado antes de começar show em Ipanema

IPANEMA – Na madrugada desse último sábado (9), no córrego Cobrador, zona rural de Ipanema, um cantor, 37 anos, foi baleado antes mesmo de começar o show. Um suspeito de ser autor foi detido pela Polícia Militar.

A PM recebeu informações dando conta de que havia ocorrido disparos de arma de fogo em um forró local e que o cantor foi alvejado. De imediato, a guarnição PM deslocou para o local dos fatos, confirmando a veracidade das informações.

O cantor se preparava para iniciar um show no local, quando foi atingido por dois disparos, sendo um na região lombar que pegou no cinto, não causando lesão e outro no tórax, ocasionando um ferimento superficial. A vítima foi encaminhada e atendido no Pronto Atendimento Municipal e liberada logo em seguida.

A guarnição PM recebeu informações que davam conta que o autor dos disparos seria um homem de 49 anos, vizinho do local, que possui atrito com o proprietário do estabelecimento devido a perturbação da tranquilidade, com registro de ocorrência de perturbação por parte do autor.

O proprietário do local disse que em data pretérita o autor teria lhe avisado tido desentendimento verbal com ele, e, que inclusive, também em data anterior ao fato, o autor teria lhe mostrado uma espingarda e algumas munições calibre .22.

Diante destas informações, gerou-se a suspeita de ser o vizinho do local o autor dos disparos.

Assim, a guarnição PM compareceu a residência do autor, que, inicialmente, negou os fatos, contudo, permitiu a entrada dos policiais militares em sua residência, os quais durante as buscas, encontraram a espingarda e as munições que foram apreendidas.

Durante entrevista com o autor, ele admitiu ter modificado a espingarda de pressão para calibre .22, sendo preso e conduzido à delegacia de plantão em Caratinga para as demais providências, com os materiais apreendidos, sendo uma carabina CBC Montenegro F22, oxidada, modificada para calibre .22, uma lata pequena de cor azul, e 21 cartuchos intactos calibre .22.