Campeonatos da LCD: Final de semana só tem jogão

CARATINGA – O final de semana promete ser de muitas emoções nos campeonatos promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos.

Sub 11 e Sub 13

A terceira rodada do Regional Sub 11 e 13 começou na quarta-feira (21). A CETTATIC bateu o jovem projeto de Córrego Novo por 9 a 1 no Sub 11 e 5 a 0 no Sub 13. Mas, final de semana tem mais. Confira a tabela:

Regional: Vão restar só quatro

A categoria principal do futebol amador irá conhecer nesse final de semana os quatro semifinalistas. Em Santa Barbara, o Tubarão recebe o Fluminense do Sal e pode até perder por 2 a 0 que fica com a vaga. Afinal, venceu na Grota por 4 a 1.

Em Bom Jesus do Galho, o São Judas joga por uma vitória de pelo menos dois gols de diferença contra o Piedade para forçar os pênaltis. Ou três de diferença para se classificar.

O estádio Dr. Maninho será palco do encontro Limoeiro x Ipiranga de Manhuaçu. O Limão Doido joga pelo empate, já que venceu fora de casa por 2 a 1.

Em Pingo-d’Água, certamente o confronto que chama mais atenção. Depois de vencer em Vargem Alegre por 1 a 0, o SEVALE joga pelo empate. Por outro lado, o tricolor de Pingo-d’Água joga por uma vitória por dois gols, ou pelo menos 1 a 0 para forçar a decisão da vaga nos pênaltis.

Rogério Silva