Campeonato movimenta esporte universitário em Caratinga

CARATINGA- O ginásio do Caratinga Tênis Clube (CTC) recebeu entre os dias 30 de maio a 2 de junho, a primeira edição do ‘Universitário’, evento esportivo que reuniu 13 atléticas/cursos de Caratinga e uma atlética de Matipó, que durante quatro dias competiram nas modalidades de Futsal, Voleibol, Handebol, Futevôlei e Vôlei de Praia.

O evento contou com a participação de 250 universitários das atléticas/cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Elétrica e da Rede Doctum de Ensino, as atléticas/cursos de Educação Física, Medicina, Ciências Contábeis, Odontologia, Administração, Medicina Veterinária, Farmácia e Engenharias do Centro Universitário de Caratinga (Unec) e ainda, a atlética de Medicina Veterinária da Univértix de Matipó.

Ao fim das competições, a Atlética de Educação Física do Unec sagrou-se campeã geral da competição obtendo 161 pontos, seguido pela Atlética de Direito da Doctum com 104 pontos e a Atlética de Engenharias da UNEC com 75 pontos.

Segundo os organizadores do evento, o objetivo da competição foi fortalecer o movimento esportivo nas faculdades no município foi alcançado, e todos ficaram satisfeitos com o resultado final. Os organizadores agradecem o apoio das empresas parceiras que viabilizaram a realização do evento: Rede de Ensino Doctum, Oceania, Delivery Much, L&V Elétrica, Sicoob Credileste, Viva Eventos, Empório Boa Vista, Diverkids, Lacort Uniformes, Pegasus Airsoft, Restaurante Takuari, Quality Fruit e Villa Choppana.

Confira a classificação final das modalidades disputadas:

Futsal Feminino

Colocação Atlética/Curso 1º Educação Física UNEC 2º Direito Doctum 3º Ciências Contábeis Doctum 4º Medicina UNEC

Futsal Masculino

Colocação Atlética/Curso 1º Direito Doctum 2º Educação Física UNEC 3º Medicina UNEC 4º Ciências Contábeis UNEC

Voleibol Feminino

Colocação Atlética/Curso 1º Educação Física UNEC 2º Direito Doctum

Voleibol Masculino

Colocação Atlética/Curso 1º Direito Doctum 2º Educação Física UNEC 3º Engenharias UNEC 4º Medicina Veterinária UNEC

Handebol Masculino

Colocação Atlética/Curso 1º Medicina UNEC 2º Direito Doctum 3º Educação Física UNEC

Vôlei de Praia Feminino

Colocação Atlética/Curso 1º Ariane Fernanda Pereira Martins / Jennifer Roberta da Silva Ferreira Educação Física / UNEC 2º Karen Alexandra Coura Furtado / Luana Eugênia Martins Thamires Cristina Carvalho Castro / Vitória Satler da Silva Souza Educação Física / UNEC

Vôlei de Praia Masculino

Colocação Atlética/Curso 1º José Júnior da Cunha / Rodrigo Xavier de Jesus Educação Física / UNEC 2º Emerson Theobaldo Werle / Jakis Pinto de Lacerda / Otávio Christian Santos Siqueira Engenharias / UNEC 3º Darlam Moreira dos Santos / Israel Soares Vieira / Jaime Gomes Neto Engenharias 4º Danilo Ferreira Binha / Juarez de Moura / Marcus Vinícius Soares de Souza Educação Física / UNEC

Futevôlei Masculino