“Yakuza and Destroy” foi realizado na pista do Bairro Santa Zita

CARATINGA– No último domingo (20), Caratinga sediou um campeonato de Skate, na modalidade street. O “Yakuza and Destroy” foi realizado na pista do Bairro Santa Zita.

O evento teve início às 14h e contou com a presença de atletas skatistas de Caratinga, além de outras localidades, como Manhuaçu, Ipatinga, Ouro Preto, Belo Horizonte e Simonésia. A competição de Best trick foi iniciada às 15h e os skatistas fizeram uma verdadeira festa para o público.

O organizador Douglas Rocha ‘Tekashi’ fez um balanço positivo do evento. Ele também competiu e garantiu a premiação. “Eu me empenhei muito para fazer este evento acontecer e, graças a Deus, tive a oportunidade de ficar em 2° lugar na categoria amador (semiprofissional). A competição foi um destaque de melhor manobra, os skatistas foram avaliados com um tempo em cerca de 10 minutos para executarem suas manobras mais difíceis e poderem levar o pódio”.

Douglas, que defende mais investimento na modalidade esportiva, está satisfeito com a oportunidade de realizar o campeonato na cidade, que contou com apoio da Prefeitura de Caratinga. “Fiquei muito feliz em participar de um campeonato de skate na minha cidade e, principalmente, por estar trazendo interesse aos competidores de outras cidades para o evento. Foi uma experiência incrível poder competir na minha cidade ao lado de pessoas que estão sempre comigo e ao lado de atletas regionais que também vieram participar deste evento”.

O atleta segue em busca de patrocinadores para que possa seguir se aperfeiçoando como skatista. “Espero estar presente nos próximos campeonatos e representar minha cidade da melhor forma. Continuo minha busca atrás do skate profissional e de novos patrocinadores que possam fazer parte dessa caminhada. Obrigado a cidade de Caratinga mais uma vez por estar sempre ao meu lado”.

RESULTADOS FINAIS

1° lugar Amador – Gui Gui -Ipatinga

2° lugar Amador – Douglas Rocha (Tekashi)- Caratinga

3° lugar Amador -Diego Moura- Manhuaçu

1° lugar Iniciante – Luiz Cesar -Caratinga

2° lugar Iniciante -Enzo – Caratinga

3° lugar Iniciante – Gabriel de Paula –Caratinga

1° lugar Mirim- Nappa- Caratinga

2° lugar Mirim- Luskynhas – Caratinga

3° lugar Mirim- Diego Bart – Caratinga